Video/ Avellino Zielona (57-64): highlights della partita (Basket Champions League)

Video Avellino Zielona (risultato finale 57-64): highlights del match della 11^ giornata del Gruppo D della Champions League. Irpini ora quarti in classifica.

Avellino cade in casa sotto i colpi dello Zielona Gora: risultato finale 57-64. Dopo aver chiuso al primo posto il girone di andata in campionato, la Sidigas paga lo sforzo in Champions League perdendo la sua terza gara casalinga contro i polacchi dello Zielona Gora che a dispetto dell'ultimo posto nel girone si confermano squadra ostica per gli irpini (sconfitti anche all'andata). I risultati delle avversarie consentono comunque ad Avellino di mantenere momentaneamente il quarto posto utile per la qualificazione grazie al vantaggio nello scontro diretto con Ostenda.

SINTESI PRIMO QUARTO

I primi punti del match li realizza Zamojski: sono 3 e portano subito in vantaggio lo Zielona. Dragicevic in lay-up allunga il vantaggio ospite. Avellino incontra qualche difficoltà in questa prima fase di gara. Manovra lenta e prevedibile. Agli ospiti basta rimanere attenti nell'organizzazione per avere la meglio. Dragicevic in contropiede rincara la dose portando il risultato sullo 0-7. Sidigas perseverante negli errori, la prima serie dello Zielona si interrompe sullo 0-11. Fesenko interrompe la striscia negativa. Tuttavia gli ospiti rimangono in saldo possesso del match. Avellino prova a rifarsi sotto ma subisce troppo in azioni da contropiede. Il primo quarto si chiude sul parziale di 7-19.

SINTESI SECONDO QUARTO

Muric delizia subito la platea con una tripla che spaventa i tifosi biancoverdi sugli spalti. Rispetto alla prima frazione di gioco Avellino si presenta in campo più motivata e organizzata. Florence e Ndiaye insaccano con frequenza, la Sidigas rosicchia qualche punto agli avversari: 13-23. Gli ospiti, dopo una prima fase di indecisione, escono allo scoperto riuscendo a sorprendere i padroni di casa con numerosi inserimenti in area. Gecevicius con una splendida tripla da fuori area porta il risultato sul 16-30. Avellino risponde con Filloy, specialista nei tiri da fuori area. Lo stesso Filloy assieme a Leunen prova a sistemare le cose. Il secondo quarto di Avellino è tutto sommato positivo anche se gli ospiti conservano un vantaggio rassicurante. A metà partita il parziale è di 28-36.

SINTESI TERZO QUARTO

Rich riesce subito a riportare in partita la Sidigas: si va sul 32-36. Prima fase imprecisa in fase offensiva per lo Stelmet Enea, Avellino ne approfitta e in contropiede con Fesenko si porta al -2. Zamojski allunga il vantaggio ospite ma ormai il dado è tratto, la Sidigas è di nuovo in pista. Gli irpini dopo aver assaporato il gusto della rimonta non ne vogliono sapere di rinunciare. Hrycaniuk insacca in contropiede, Rich risponde portando il parziale sul 41-44. Nel finale di terzo quarto gli ospiti aumentano il vantaggio grazie ancora a Hrycaniuk, implacabile in area avversaria. A 10 minuti dallo scadere il risultato è di 41-49.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Un paio di sostituzioni vengono effettuate dalla Sidigas prima dell'inizio dell'ultimo quarto: escono Fitipaldo e Leunen, entrano Rich e Filloy. Per gli ospiti entrano invece Dragicevic e Mokros al posto di Muric e Hrycaniuk. Si parte forte: tripla vincente di Filloy. Lo Zielena Gora grazie ai tagli profondi di Mokros aumentano il vantaggio portando il risultato sul 45-51. L'Avellino prova a rientrare in partita con RIch ma gli ospiti ribattono colpo su colpo mantenendo un distacco di sicurezza. Dragicevic poi, riesce a concludere con precisione chirurgica portando nuovamente il proprio vantaggio sopra i 10 punti. E' lo strappo decisivo. La Sidigas ridimensiona le proprie ambizioni. Nella parte finale del match gli ospiti controllano e gestiscono riuscendo a conquistare la vittoria. Il risultato finale è di 57-64.

