Video/ Olimpia Milano Unicaja (101-87): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Olimpia Milano Unicaja (risultato finale 101-87): highlights del match per il 18^ turno di Eurocup. L'Ea7 torna al successo sul continente ma rimane in fondo alla classifica generale.

18 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Olimpia Milano Unicaja (LaPresse)

L'Olimpia Milano torna a vincere anche in Europa, interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive: tra le mura amiche del Mediolanum Forum la compagine di Pianigiani batte l'Unicaja Malaga con il punteggio di 101 a 87, un successo che magari servirà a ben poco in chiave classifica, visto che i meneghini sembrano irrimediabilmente staccati dalla top 8 (anche se la matematica, in teoria, terrebbe ancora in gioco i milanesi, ma francamente sembrano esserci poche speranze visto il maggior tasso delle squadre che si trovano nelle posizioni di vertice), ma è sicuramente utile a rinvigorire un ambiente che nelle ultime settimane si stava un po' deprimendo. La squadra di Joan Plaza getta alle ortiche una grossa chance per avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria, lasciando in Italia due punti che potrebbero pesare come macigni al termine della regular season.

LA PROVA DELL' EA7

L'Olimpia Milano ha fatto la differenza nel primo e nell'ultimo quarto, realizzando i punti decisivi che le hanno poi consentito di aggiudicarsi il match, mentre nella fase centrale del match gli andalusi erano riusciti a ridurre il gap nei confronti degli avversari e a tenere in bilico il risultato, solamente allo scadere i meneghini hanno piazzato l'allungo decisivo mettendosi al riparo da brutte sorprese a tempo scaduto. Cinque giocatori nelle fila di Milano sono andati in doppia cifra: Goudelock (18), Kuzminskas (17), Micov (16), Theodore (14) e M'Baye (10) hanno dato sicuramente un grosso contributo al successo, così come Gudaitis e Tarczewski che hanno conquistato diversi preziosi rimbalzi soprattutto in difesa. All'Unicaja Malaga non sono bastati i 22 punti di Nedovic e i 19 di Brooks, a livello di squadra gli andalusi sono un po' venuti a mancare, al contrario l'Olimpia Milano grazie alla forza del gruppo è riuscito a regalare una gioia ai propri tifosi.

© Riproduzione Riservata.