Baskonia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

19 gennaio 2018

Baskonia Olimpia Milano, che sarà diretta dagli arbitri XXXXX, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 19 gennaio: per le due squadre si chiude alla Fernando Buesa Arena una settimana di basket Eurolega 2017-2018 che ancora una volta ha aperto al doppio turno. Dunque sia i baschi che la AX Armani hanno giocato due giorni fa; la giornata è la diciannovesima, quarta del girone di ritorno, e ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della regular season. Purtroppo l’Olimpia ha ben poche possibilità di andare oltre la prima fase; Vitoria invece ci crede, nonostante un calo nelle ultime giornate la sua situazione è abbastanza buona e di sicuro la squadra spagnola può giocarsela fino in fondo. Questo non significa che Milano debba affrontare la partita di questa sera con il morale sotto i tacchi o rinunciando a provarci: la speranza è sempre l’ultima a morire e dunque provare a vincere e aumentare le possibilità di qualificazione è un dovere per la squadra di Simone Pianigiani.

COME VEDERE LA PARTITA

Baskonia Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, perciò potrà essere seguita solo da chi sia in possesso di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento; in alternativa si potrà ovviamente usufruire della piattaforma Eurosport Player, che fornisce la diretta streaming video di tante partite all’interno della stagione di pallacanestro. Per accedere alle immagini avrete bisogno di pagare una quota per abbonarvi; naturalmente il sito www.euroleague.net fornirà informazioni utili sulla sfida della Fernando Buesa Arena, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI BASKONIA

Vitoria è una squadra che in questo momento fatica in campionato: i baschi occupano la quinta posizione in classifica con 9 vittorie e 7 sconfitte, anche se nel computo della classifica avulsa sarebbero settimi e soprattutto devono recuperare due partite al gruppetto delle seconde (Barcellona, Valencia e la sorprendente Fuenlabrada). Nel fine settimana il Baskonia ha perso 86-74 sul campo dell’Iberostar Tenerife: non sono bastati i 25 punti di un dominante Tornike Shengelia per avere ragione della squadra delle Canarie, anche perché tanti giocatori hanno fallito l’appuntamento. Quella di Pedro Martinez è una squadra piuttosto ondivaga: è lontana dai fasti del passato ma è ancora capace di grandi risultati, per esempio in questa Eurolega ha battuto il Barcellona e il Panathinaikos sul parquet di Vitoria e soprattutto ha demolito – non si può che dire così – l’Olympiacos poco tempo fa, rifilando 32 punti di scarto ai greci che sono stati tenuti a 54 punti segnati. Al di là delle statistiche individuali (19 punti di Johannes Voigtmann) ha stupito che la squadra abbia vinto con così largo margine contro una delle migliori realtà di Eurolega, e senza utilizzare Marcelinho Huertas che era in panchina per onore di firma. Magari la qualificazione ai playoff non arriverà, ma questo Baskonia ci può sicuramente provare.

QUI OLIMPIA MILANO

E’ davvero difficile analizzare la stagione dell’Olimpia senza scadere nei luoghi comuni: per esempio, dire che la squadra è troppo più forte in Italia ma paga il livello basso del nostro campionato non corrisponde all’esatta verità. Anche perché, a differenza di altri anni, Milano in Serie A sta faticando: ovviamente bisogna comparare i risultati al suo valore, perciò le sconfitte contro Avellino e Venezia, entrambe al Forum, possono essere viste come campanelli d’allarme in vista dei playoff. Volendo approfondire, dobbiamo dire che la squadra di Pianigiani ha la miglior difesa della Serie A1 ma la peggiore dell’Eurolega: questo significa che in Italia le avversarie hanno una caratura decisamente diversa, ma anche che riferendoci alle sole partite internazionali manchi quella consapevolezza che permette di vincere anche le partite proibitive. In più, Mindaugas Kuzminskas dà la sensazione di non essersi ancora del tutto ambientato in questa nuova realtà; sicuramente sta dando un maggiore apporto rispetto a Cory Jefferson, ma la verà utilità del lituano la scopriremo giocoforza strada facendo. Intanto queste partite di Eurolega possono essere prese in due modi: o con la ferma convinzione che qualificarsi ai playoff sia ancora una strada percorribile, oppure come un super allenamento in vista del campionato e, soprattutto, della prossima stagione perché solo con gare di questo tipo si può aumentare la propria competitività. In ogni caso, l’Olimpia ha l’obbligo di giocare al massimo delle sue possibilità per poi tirare le somme alla fine.

