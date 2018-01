Brescia Cremona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brescia Cremona: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge, valida per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1

02 gennaio 2018

Diretta Brescia Cremona, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brescia Cremona, partita diretta dalla terna arbitrale Sahin-Quarta-Galasso, può essere considerata come il terzo anticipo nella tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: al PalaGeorge di Montichiari si gioca infatti alle ore 19:00 di martedì 2 gennaio, con le altre partite che sono previste più tardi. La Germani è reduce dalla sconfitta di Milano ma ha comunque conservato il suo primo posto in classifica e dunque punta a vincere la regular season, avendo già strappato il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia; per quanto riguarda la Vanoli, si lotta per la salvezza in termini generali ma la squadra ha finalmente trovato ritmo e dunque può ampiamente giocarsi un posto nella griglia della coppa e poi, mantenendo questa continuità nei risultati, potrà eventualmente inserirsi nel discorso playoff. Staremo a vedere, ma di sicuro al PalaGeorge ci attende una partita molto intensa e che potrebbe anche essere poco scontata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Cremona è la partita che verrà trasmessa in diretta tv per questa giornata di campionato: appuntamento su Eurosport 2, mentre come sempre sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player – per la quale è richiesto il pagamento di una quota in abbonamento – per seguire la gara del PalaGeorge anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI BRESCIA

Dopo aver vinto le prime nove partite della stagione, la Germani ne ha perse due delle ultime tre: forse è ancora presto per dire che la capolista sia in crisi, ma di sicuro il dato statistico va riportato. Anche al Forum comunque Brescia ha avuto la possibilità di vincerla: Marcus Landry ha avuto la palla del sorpasso ma sulla sua tripla sbagliata si è definitivamente spenta la speranza e Milano è così diventata la seconda squadra, dopo Sassari, a poter dire di aver battuto la sorpresa del campionato. La squadra di Andrea Diana ha però conservato il suo primo posto in classifica, e soprattutto ha già chiuso i conti con la Final Eight di Coppa Italia: in queste tre giornate che restano nel girone di andata il compito dei lombardi dovrà essere quello di provare a blindare la sua posizione di vantaggio nella griglia, anche se in una competizione simile il fattore campo non c’è e il fatto di poter evitare le migliori squadre (o alcune di esse) è aleatorio. Resta che la Germani ha bisogno di ritrovare la propria solidità, pur essendo in netto vantaggio rispetto a quelli che erano gli obiettivi estivi: Brescia infatti puntava a salvarsi senza affanni, ora naturalmente i playoff diventano un obbligo. A lungo andare, il fatto di aver alzato l’asticella potrebbe causare brutti scherzi alla Germani che all’inizio della stagione si poteva permettere di giocare senza troppe pressioni; questa partita per esempio resta da vincere senza se e senza ma, per sfruttare il fattore campo e allungare ulteriormente in classifica.

QUI CREMONA

Due vittorie nelle ultime tre partite hanno nettamente migliorato la posizione della Vanoli che, anche sfruttando la classifica corta, si trova adesso ad una sola partita di distanza dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Il calendario da qui alla fine del girone di andata non è nemmeno impossibile: c’è dunque la possibilità di farcela, ma al PalaGeorge bisognerà solo vincere per continuare a sperare. Contro Brindisi è stato decisivo Darius Johnson-Odom: 31 punti con 9/13 dal campo e 7 triple a bersaglio, 4 rimbalzi e una valutazione di 37 per una partita ampiamente dominata. Tutta Cremona però ha giocato bene: lo ha fatto Kelvin Martin che ha tirato 6/7 da 2 punti, lo ha fatto Travis Diener che ha contribuito alla causa con 11 punti e 2 assist. Meo Sacchetti si è anche permesso di lasciare seduto per 40 minuti un Drake Diener non al meglio; il roster gira e come riprova dalla panchina sono arrivati 28 punti, frutto anche degli 11 di un Simone Fontecchio sempre più inserito nei meccanismi e dei 6 di un Marco Portannese che ha avuto 14 minuti a disposizione e si è fatto sentire. Cremona dunque ci crede: l’obiettivo principale resta la salvezza, ma c’è la sensazione di poter sognare in grande se il rendimento degli uomini chiave resterà lo stesso di queste ultime settimane.

