Brindisi Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brindisi Varese: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaPentassuglia, valida per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Varese, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brindisi Varese, che è diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Gianluca Sardella e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio e vale nel contesto della tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una sfida salvezza, senza se e senza ma: le due squadre sono in piena crisi e hanno bisogno di vincere per riprendere la loro marcia. Per la Happy Casa si tratta addirittura di abbandonare l’ultima posizione in classifica, mentre la Openjobmetis al momento ha ancora Pesaro di mezzo e, soprattutto, ha due partite di vantaggio sui pugliesi. Anche così in ogni caso bisogna spezzare la serie negativa, e un bilancio terribile in trasferta: lo spettro della retrocessione aleggia sempre sui lombardi, che dopo un buon avvio di stagione si sono persi per strada e ora rischiano di scivolare ancora più giù. Dunque sarà una partita molto tesa, magari non bella ma combattuta pallone su pallone: non può che essere così vista la posta in palio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Varese non è una delle partite trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato, ma come sempre potrete seguirla su Eurosport Player grazie alla diretta streaming video su questa piattaforma, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete trovare informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet del PalaPentassuglia.

QUI BRINDISI

Quattro sconfitte consecutive per Brindisi, che non vince da quando ha saputo battere la Virtus Bologna: l’ultima partita è stata quella del PalaRadi e di fatto la Happy Casa avrebbe anche potuto vincerla, ma non ha saputo confermare l’ottimo avvio che l’aveva portata sul +7 e in controllo del ritmo. Il secondo quarto è stato un incubo, con appena 9 punti segnati e la bellezza di 31 incassati: la gara ovviamente è stata persa lì, perché nel secondo tempo nonostante abbia tenuto botta Brindisi non è stata in grado di riavvicinare l’avversario. E’ stato così vanificato uno sforzo offensivo importante, che ha portato al 60% nel tiro da 2 punti; Cady Lalanne e Nic Moore hanno combinato per 40 punti, Milenko Tepic ne ha aggiunti 12 ma questo non è servito per avere ragione di Cremona. Troppo alto il differenziale tra le palle perse (18) e quelle recuperate (5), negativo anche il 31,3% dall’arco con appena 5 triple a bersaglio in tutta la partita: adesso per Brindisi il problema principale può essere quello di perdere fiducia, cosa che ovviamente potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni in campo. Il primo punto all’ordine del giorno deve essere quello di vincere le sfide dirette (come questa contro Varese) e onorare al meglio il fattore PalaPentassuglia. Non significa che in questo modo arriverà la salvezza, ma sicuramente la Happy Casa avrà qualche possibilità in più di prendersela.

QUI VARESE

Per Varese le sconfitte consecutive sono due, ma la Openjobmetis ha lasciato sul campo almeno due ottime occasioni: a Pesaro aveva perso in volata e poi, dopo aver battuto nettamente Capo d’Orlando, la squadra di Attilio Caja è caduta in casa contro la Virtus Bologna, non facendo fruttare il fattore campo e perdendo in overtime una partita che avrebbe potuto ampiamente vincere. Qui però, oltre a qualche decisione dubbia degli arbitri, sono arrivati errori marchiani e poco degni della Serie A1; anche in questo caso è sintomo di una mancanza di fiducia e della paura di retrocedere in classifica. Per Varese l’imperativo è solo uno: avendo già perso punti al PalA2A – solitamente un fortino – adesso bisognerà provare a vincere qualche partita fuori casa. Questa di Brindisi assomiglia molto da vicino a un’occasione da non farsi sfuggire: significherebbe anche portare a tre partite il vantaggio su Brindisi, scavando così un solco che poi si potrebbe difendere più o meno agevolmente. Non sarà semplice: Antabia Waller, uno dei punti di forza offensivi della squadra lombarda, è fuori causa per lungo tempo e anzi dovrà essere sostituito in sede di mercato. Cosa che ovviamente porterà il nuovo arrivo a doversi inserire in breve tempo nei meccanismi di Caja.

