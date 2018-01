Capo d'Orlando Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Capo d'Orlando Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi per la tredicesima giornata del campionato di basket A1

02 gennaio 2018

Diretta Capo d'Orlando Venezia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Venezia sarà diretta dalla terna arbitrale Mazzoni-Grigioni-Borgo: siamo nella tredicesima giornata del campionato di basket Serie A 1 2017-2018 e si gioca alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio. Campionato altalenante quello della Betaland, che si trova a quota 5 vittorie e dunque ha ancora tutte le possibilità di prendersi un posto nella prossima Final Eight di Coppa Italia; per quanto riguarda la Reyer invece l’obiettivo è ovviamente quello di difendere lo scudetto vinto la scorsa primavera, e prima ancora quello di provare a mettere le mani sulla Coppa Italia e sul primo posto in regular season. E’ comunque Capo d’Orlando ad avere maggiormente da perdere in questa partita: la classifica è corta e potrebbe volerci poco per essere nuovamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, dove ci sono squadre che sono in grado di aprire a strisce di vittorie che renderebbero davvero complicato centrare il traguardo della permanenza in Serie A1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Venezia non è una delle partite trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato, ma come sempre potrete seguirla su Eurosport Player grazie alla diretta streaming video su questa piattaforma, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Inoltre sul sito ufficiale potrete trovare informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet del PalaSikeliArchivi.

QUI CAPO D’ORLANDO

Il campionato dell’Orlandina fino a questo punto è stato caratterizzato da una “simmetria” pressochè perfette: dalla terza giornata, che aveva segnato la seconda sconfitta consecutiva, la Betaland non ha mai perso due partite in fila ma del resto non è mai riuscita a mettere insieme due vittorie una dietro l’altra. Ovviamente questo ha contribuito alla classifica attuale: ovvero, con ancora speranze di prendersi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e uno sguardo sui playoff che rimane attuale, pur se stiamo parlando di un obiettivo a lungo termine e bisognerà dunque valutare più in là. Intanto si può dire che Capo d’Orlando ha vinto le ultime tre partite che ha giocato in casa, ma nelle ultime due trasferte ha subito uno scarto medio di 26 punti: prima il -24 di Varese, poi il -28 di Avellino. Questo ovviamente rimane un dato sul quale Gennaro Di Carlo deve riflettere: vincendo sempre al PalaSikeliArchivi potrebbe essere la ricetta giusta per arrivare alla salvezza, ma molto facilmente non sarà sufficiente per ambire a quel posto nei playoff al quale invece la società ambisce. I progetti sono ambiziosi – recentemente si è parlato di un possibile e incredibile ritorno di Bruno Fitipaldo, per quanto difficile possa essere – e adesso potremo forse avere la possibilità di vedere la “vera” Capo d’Orlando: l’amara – non ufficiale ma quasi - eliminazione dalla Champions League libera l’Orlandina di un impegno probante, e le energie spese di settimana in settimana potranno essere gestite meglio. Sarà sufficiente per garantire ai siciliani un finale di stagione in ascesa? Staremo a vedere se sarà effettivamente così.

QUI VENEZIA

La Reyer non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione al prossimo turno di Champions League: non una priorità, ma di certo una società che ha recentemente vinto lo scudetto sa di dover fare strada anche in campo europeo per migliorare dal punto di vista della costanza e far entrare nelle casse soldi importanti per trovare una dimensione di assoluta grandezza e dominio tra i confini nazionali. Dove la Reyer ha piuttosto sofferto negli ultimi tempi, scoprendo che la difesa di un titolo – specialmente se inatteso, come quello dello scorso anno – può non essere immediata: Venezia ha perso tre partite consecutive cadendo anche sul parquet di casa, e non riuscendo a condurre in porto due gare importanti come quelle contro Avellino e Brescia, che potranno essere sfide dirette in una ipotetica corsa verso il primo posto nella regular season. Il riscatto è arrivato contro Sassari, battuta sul filo di lana: quattro giocatori ampiamente in doppia cifra con Mitchell Watt, Gediminas Orelik, MarQuez Haynes ed Hrvoje Peric a garantire 66 degli 82 punti segnati contro il Banco di Sardegna. Sono arrivate risposte importanti soprattutto da Peric e Watt, due giocatori che erano sotto esame; il dato negativo invece deriva dal fatto che la panchina ha prodotto appena 8 punti, con i soli Paul Biligha e Stefano Tonut andati a punti. Questo potrebbe naturalmente essere un problema a lungo termine, quando si alzerà l’asticella delle difficoltà e si giocherà per i piazzamenti importanti nella griglia dei playoff.

