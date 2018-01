Pesaro Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pesaro Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca alla Adriatic Arena per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Olimpia Milano, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Pesaro Olimpia Milano verrà diretta dalla terna arbitrale Weidmann-Attard-Di Francesco: alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio si gioca per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una partita con significati opposti per le due squadre: se Milano è praticamente già qualificata per la Final Eight di Coppa Italia – manca una sola vittoria di fatto, da prendere nelle prossime tre partite – per la Vuelle si tratta di ottenere punti utili per la salvezza, e l’ultima sconfitta ha lasciato la squadra al penultimo posto della classifica con una sola gara di vantaggio su Brindisi. Si profila un testa a testa interessante in coda, ma chiaramente Pesaro spera di reinserire nella corsa altre squadre pericolanti; l’Olimpia invece ha come primo obiettivo quello di prendersi la vetta della regular season, dove c’è ancora Brescia e per la quale bisogna al momento sfidare Avellino. Momento agrodolce per la squadra di Simone Pianigiani, che in questo momento sta pensando anche a un’Eurolega che, come lo scorso anno, sta rapidamente e inesorabilmente scivolando dalle mani.

QUI PESARO

Situazione difficile in casa Vuelle: dopo la vittoria contro Varese sono arrivate tre sconfitte consecutive che hanno posto Pesaro in un momento delicato e in una sorta di deja vu, perché anche le stagioni precedenti erano state vissute nella corsa per salvarsi e in una sorta di corsa per superare almeno una squadra. Al PalaDesio la sconfitta è arrivata soprattutto a causa di due fattori: il 20% nelle conclusioni dalla lunga distanza e il pessimo rientro in campo dopo l’intervallo lungo, che ha generato il break decisivo a favore di Cantù. Non a caso Spiro Leka ha posto l’accento sul terzo periodo; non sono bastati i 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di Dallas Moore, che nonostante le 6 palle perse ha giocato una grande partita tirando 12/19 dal campo e provando a guidare i compagni. I quali però non hanno risposto: Pablo Bertone e Diego Monaldi hanno chiuso in doppia cifra, ma a tradire sono stati Eric Mika (9 punti e 7 rimbalzi ma spesso fuori dalla partita) e Manuel Omogbo, che si è accontentato di un solo tiro dal campo (segnato), e poco coinvolto offensivamente, non è riuscito a dare peso ai 6 rimbalzi catturati. Urge ora ritrovarsi subito: la partita contro Milano porta stimoli a prescindere e dunque potrebbe essere l’occasione giusta per rialzare la testa, considerando anche che a questo punto bisogna provare a vincere contro tutti senza preoccuparsi troppo di quale sia l’avversario che si incrocia sul parquet.

QUI OLIMPIA MILANO

Aria di cambiamenti in casa Olimpia, dove è giunta al capolinea l’avventura di Cory Jefferson: l’americano non ha mai convinto e sarà rimpiazzato da Mindaugas Kuzminskas, che dunque implementa la presenza lituana nel roster già comprendente Mantas Kalnietis – che però non gioca in campionato – e Arturas Gudaitis. Il quale è stato fondamentale nella grande vittoria su Brescia: per il lungo 12 punti e 7 rimbalzi con appena tre conclusioni dal campo. Una vittoria che per la EA7 vale doppio considerando la sfida diretta, e che è arrivata con un ottimo primo tempo nel quale la squadra di Pianigiani è volata sul +10, rischiando di compromettere tutto c on un terzo periodo da 15-27 ma riuscendo in un quarto quarto da punteggio basso (14-9) a vincere la guerra di nervi. Come sempre, il problema di Milano è l’Eurolega: il girone di andata si è concluso con la sconfitta interna subita dalla Stella Rossa, che ha lasciato l’Olimpia all’ultimo posto in classifica. Recuperare per entrare nelle prime otto sembra ora un’impresa disperata, ma siccome l’ambito internazionale va onorato fino in fondo la squadra si troverà a dover faticare ancor più nella seconda parte della stagione, con il rischio di lasciare per strada punti importanti in un campionato nel quale, visto l’equilibrio, arrivare primi in regular season potrebbe decisamente fare la differenza.

