Reggio Emilia Limoges/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Reggio Emilia Limoges, in scena alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio, vale per la prima giornata nel girone H di basket Eurocuop 2017-2018: siamo già nella seconda fase del torneo e questa infatti è quella fase che viene denominata come Top 16, perché vi partecipano le 16 squadre che si sono qualificate dal turno precedente. Racchiuse in quattro gironi, competeranno per gli otto posti nel tabellone dei quarti di finale che si è già formato: questo significa che solo le prime due di ciascun gruppo accederanno alla prossima fase, quella che inizierà con una serie al meglio delle tre partite. Reggio Emilia, che si è qualificata per il rotto della cuffia a questa Top 16, potrebbe incrociare la Fiat Torino sul proprio cammino; prima però si dovrà preoccupare di superare questo girone che comprende anche Unics Kazan – forse la vera favorita per il primo posto – e Villeurbanne. Non sarà affatto semplice, ma la crescita della squadra emiliana è palese e l’esperienza della squadra a questo punto della stagione può risultare davvero importante a questa altezza della Eurocup.

La qualificazione della Grissin Bon all’ultima giornata è stata fantastica: dopo aver penato per tutto il girone, perdendo cinque delle prime otto partite, Reggio Emilia si è rimessa in corsa vincendo sul campo dell’Hapoel Gerusalemme e poi si è giocata il tutto per tutto contro il Bayern Monaco. Fino a quel momento i tedeschi erano imbattuti: la Reggiana è partita con un -10 nel primo tempo che sembrava aver chiuso ogni discorso ma poi , anche complice il calo bavarese, ha rimontato alla grande e vinto la partita per 90-82. I 24 punti di Amedeo Della Valle, autore di 6/9 dal campo e 11/14 ai liberi, hanno indicato la via a una squadra che sta trovando tanto anche dagli ultimi arrivati. Pedro Llompart per esempio: il playmaker spagnolo si è preso 4 tiri nella partita e ne ha segnato soltanto uno, ma ha chiuso con 7 assist. Ne ha smazzati 5 invece James White, che da un 6/8 ha ricavato 14 punti ed è stato importante per l’energia che ha saputo dare sotto canestro e in tutte le zone del campo. Ora Massimiliano Menetti spera che la versione di Manuchar Markoishvili non sia quella di qualche giorno fa contro il Bayern Monaco (3/11 dal campo per 8 punti) ma sia invece quel giocatore che sa dominare su entrambi i lati del campo; in ogni caso che il momento per la squadra emiliana sia positivo è dimostrato anche dal modo in cui la Reggiana ha battuto Cantù nell’anticipo di campionato, rilanciandosi in chiave Final Eight di Coppa Italia e soprattutto qualificazione ai playoff volendo già guardare al lungo periodo.

Il Limoges di Kyle Milling ha chiuso la prima fase vincendo cinque delle 10 partite giocate: un rendimento comunque positivo per una squadra che però ha trovato continuità soltanto nel finale, quando ha vinto tre partite consecutivamente mettendo al sicuro la sua qualificazione. In trasferta può far paura: ha vinto tre volte lontano dalle mura amiche rifilando un +7 a Bilbao, un +6 all’Alba Berlino e un +3 al Partizan Belgrado. Vittorie chiaramente tirate, ma questo non toglie che il Limoges è una squadra che sa farsi valere ampiamente quando si tratta di giocare sul serio. Tautvydas Lydeka è il volto noto nel roster dei francesi: oggi segna 7,3 punti per gara con 3,5 rimbalzi all’interno di una squadra nella quale Axel Bouteille rimane il miglior realizzatore (13,5) e Mam Jaiteh il giocatore che cattura il maggior numero di rimbalzi, mentre la palma per il miglior assistman spetta a Kenny Hayes con 3,8. Il punto di forza di Limoges è proprio questo: non ci sono individualità che si elevino sul gruppo ma questo significa che i francesi hanno varie armi a loro disposizione per condurre in porto le loro gare. Sarà difficile per Reggio Emilia, che però partendo in casa potrà contare sul supporto del proprio pubblico.

