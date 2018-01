Sassari Avellino/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Sassari Avellino: streaming video Rai.tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni e vale per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Avellino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Sassari Avellino, al PalaSerradimigni, viene diretta dalla terna arbitrale Begnis-Borgioni-Calbucci: alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio si gioca per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una partita che si può giustamente considerare un big match: le due squadre negli ultimi anni sono riuscite a imporsi nell’elite della pallacanestro italiana, ritagliandosi spazi davvero importanti. Oggi corrono ancora per le prime posizioni della regular season: Avellino è insieme a Milano la prima inseguitrice della capolista Brescia, mentre Sassari (7-5 il record) è lontana due partite ma sta provando a inserirsi nelle primissime della classifica. Per quanto riguarda la Dinamo, la vittoria sarebbe importante anche perché bisogna provare a blindare il posto nelle Final Eight di Coppa Italia; obiettivo sostanzialmente archiviato per la Scandone, che ha bisogno di una sola vittoria per essere certa di non finire nel pericoloso gorgo di una classifica avulsa che potrebbe riservare brutte sorprese. Ecco perché si tratterà in ogni caso di una gara davvero interessante, e che speriamo possa anche regalare un bello spettacolo visti i nomi che calcheranno il parquet.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Avellino è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Rai Sport, che è disponibile anche sul canale Rai Sport + e che si potrà seguire anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale potrete trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

SASSARI AVELLINO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI SASSARI

Al Banco di Sardegna va fatto un grande applauso a prescindere: dopo lo scudetto del 2015 la società isolana ha vissuto momenti difficili tra l’esonero di Meo Sacchetti, il clamoroso flop di Eurolega (0-10 nel girone), la vicenda legata a Marco Calvani e l’avvento in panchina di quello che di fatto era il General Manager della società. Eppure, Sassari è sempre riuscita a rimanere lì: certo non è più stata in grado di giocarsi un tricolore, ma i playoff li ha centrati e ogni anno rappresenta una mina vagante non indifferente, costruendo roster ambiziosi e che danno fastidio. Lo si è visto anche in questa stagione: la Dinamo è stata la prima squadra in grado di spezzare la serie di Brescia, all’interno di un periodo nel quale ha vinto quattro partite consecutive prendendosi le prime posizioni della classifica. Il momento si è interrotto a Venezia, sul campo dei campioni d’Italia; anche al Taliercio però la squadra di Federico Pasquini, che è impegnata anche in Champions League e dunque spende tante energie nel corso della settimana, ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari e ha infatti sfiorato un’incredibile vittoria. Come detto dunque il primo obiettivo resta quello di arrivare nel tabellone di Coppa Italia; per la primavera i playoff sono più o meno un obbligo, da prendere senza se e senza ma. La vittoria eventuale contro Avellino rappresenterebbe anche un ideale punto di svolta, perché sarebbe la terza contro una grandissima squadra in questo campionato di Serie A1.

QUI AVELLINO

Naturalmente anche la Scandone può rappresentare un modello ideale: lo scorso anno la squadra è stata in grado di arrivare in semifinale playoff, dove ha dato vita a una serie entusiasmante contro l’Olimpia Milano. Tornando indietro negli anni, questa squadra ha saputo sfruttare al meglio le disponibilità economiche dello sponsor e della proprietà riuscendo a indovinare gli acquisti degli stranieri: James Nunnally (MVP del campionato) e Jason Rich rappresentano soltanto la punta dell’iceberg di operazioni di mercato che hanno sempre mantenuto ad alti livelli il roster irpino. Parlando del presente, Avellino arriva oggi da due vittorie consecutive: dopo aver perso a sorpresa a Cremona, la Sidigas ha infatti vinto sul parquet dell’Adriatic Arena e poi ha regolato Capo d’Orlando. Una vittoria netta, con ben 97 punti segnati: impressionanti il 75,9% da 2 punti e il 48,3% dall’arco, come anche il fatto che otto giocatori hanno segnato almeno 7 punti. Rich è stato come spesso accade il più prolifico (20 punti), Ariel Filloy (18) e Maarten Leunen (12) lo hanno accompagnato in doppia cifra ma tutta la Scandone ha fatto il suo, dominando in lungo e in largo. Quando gioca così, e lo ha dimostrato anche contro Venezia e Milano, Avellino è in grado di battere chiunque: adesso staremo a vedere se arriverà un’altra importante vittoria esterna, che permetterebbe di confermare il ruolo di prima inseguitrice di Brescia e magari avvicinare anche il primo posto nella classifica della regular season.

