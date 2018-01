Torino Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Torino Bayern Monaco: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la prima giornata della Top 16 di basket Eurocup

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Bayern Monaco, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Torino Bayern Monaco, alle ore 19:00 di martedì 2 gennaio, apre ufficialmente la Top 16 di basket Eurocup 2017-2018: è la prima giornata della seconda fase di questa appassionante coppa, che la Fiat cerca di onorare fino in fondo. La formula è semplice, ed è sostanzialmente quella che regolava anche l’Eurolega fino a due stagioni fa: le 16 squadre arrivate dalla prima fase sono state divise in quattro gironi, ciascuno dunque comprensivo di quattro società. Si gioca in andata e ritorno: le prime due accedono ai quarti di finale. Torino e Bayern Monaco trovano nel loro girone anche Lietuvos Rytas e Zenit San Pietroburgo: compito difficile per l’Auxilium di Luca Banchi che però, per quanto ha fatto vedere nel corso della prima fase, ha tutte le carte in regola per giocarsi l’accesso ai quarti di finale e proseguire nel suo sogno. Forse poi iniziare il proprio cammino con l’avversaria più difficile di tutte può essere un bene, perché obbligherà da subito a mantenere alta l’attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Bayern Monaco sarà trasmessa soltanto in diretta streaming video: l’appuntamento come di consueto è su Eurosport Player, la piattaforma che da questa stagione – a pagamento, è prevista una quota per abbonarsi – trasmette molte partite di basket, dunque anche alcune di quelle della Eurocup. Non è dunque prevista una diretta tv per la partita del PalaRuffini; su www.legabasket.it troverete altre informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI TORINO

La Fiat ha chiuso la sua prima fase con il 50% di record: cinque vittorie e cinque sconfitte, ma ogni dato va contestualizzato e allora, in un percorso comunque da considerarsi positivo, Torino ha saputo girare una situazione che sembrava davvero complicata perché dopo tre vittorie consecutive sono arrivate quattro sconfitte in serie che hanno minato la possibilità di superare il turno. Poi le vittorie contro Levallois e soprattutto Darussafaka: i turchi erano già qualificati con tanto di primo posto, ma essere andati a fare il colpo grosso alla Volkswagen Arena ha comunque rappresentato un ottimo affare per la squadra, che si è presa la Top 16 con una giornata di anticipo rendendo ininfluente la sconfitta interna contro l’Unics Kazan. Come detto il roster è di assoluto livello, e ci sono le possibilità di superare il girone; servirà che tutti facciano il loro e che le seconde linee aumentino il loro rendimento. Tuttavia, dal punto di vista psicologico la Fiat non arriva bene a questa partita: nell’anticipo di campionato ha infatti perso nettamente sul campo della Dolomiti Energia Trento, perdendo qualche posizione utile in una classifica dove continua a inseguire le primissime posizioni.

QUI BAYERN MONACO

Non c’è altro aggettivo per descrivere il Bayern Monaco se non dominante: i tedeschi hanno fatto polpette di ogni singolo avversario, e di fatto al termine del girone di andata avevano già chiuso il discorso qualificazione. Sasha Djordjevic e i suoi le hanno vinte tutte, tranne l’ultima: quella di Reggio Emilia, che per il Bayern era assolutamente ininfluente e che ha permesso alla Grissin Bon di volare alla Top 16. I bavaresi stanno dominando anche in Germania: è una stagione nella quale puntano a vincere tutto e la campagna acquisti estiva si è mossa in tal senso, perché la società ha grandissime ambizioni tra le quali ovviamente il ritorno in Eurolega, dove il Bayern aveva giocato qualche stagione fa senza però lasciare il segno. Nelle cinque trasferte giocate nel primo girone di Eurocup il record tedesco è 4-1: due di queste vittorie sono arrivate con oltre 10 punti di margine, l’unica punto a punto è stata quella sul parquet del Lietkabelis (+1). Forse il Bayern Monaco è davvero la super favorita per vincere la Eurocup: ecco perché per Torino si tratta di un grande test.

