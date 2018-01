Virtus Bologna Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Pistoia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Pistoia sarà diretta dalla terna arbitrale Martolini-Paglialunga-Nicolini; alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio il PalaDozza ospita la partita valida per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Entriamo nel nuovo anno con una partita molto interessante: la Virtus, partita con grandi ambizioni in questa stagione, ha incontrato qualche difficoltà di troppo nel far girare la propria squadra ma adesso sta invece trovando il ritmo giusto. Aspira a un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, che sarebbe l’obiettivo intermedio in attesa di correre per i playoff; per quanto riguarda Pistoia, la The Flexx è in difficoltà e al momento, avendo vinto solo 4 delle 12 partite giocate, ha bisogno di trovare punti importanti per salvarsi. Una stagione che era partite con ottime premesse, e lasciava intendere ben altro cammino, si sta lentamente trasformando in una lunga corsa per non retrocedere, nella quale Vincenzo Esposito e i suoi ragazzi dovranno stare particolarmente attenti ai risultati che matureranno dagli altri campi (per quanto riguarda questa tredicesima giornata, in particolare da Pesaro e soprattutto da Brindisi).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Pistoia sarà trasmessa soltanto in diretta streaming video: l’appuntamento come di consueto è su Eurosport Player, la piattaforma che da questa stagione – a pagamento, è prevista una quota per abbonarsi – trasmette tutte le partite del campionato di Serie A1 di basket. Non è dunque prevista una diretta tv per la partita del PalaDozza; su www.legabasket.it troverete altre informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Virtus ha finalmente preso ritmo: ha vinto infatti tre delle ultime quattro partite, cadendo a Cantù ma battendo Torino e andando a prendersi i due punti sul sempre difficile campo di Varese. Una partita chiusa in overtime, e nella quale Bologna ha dimostrato per una volta di saper fare fronte al calo strutturale che la coglie nel finale: sicuramente Alessandro Ramagli e i suoi hanno approfittato degli errori della Openjobmetis, ma hanno tenuto botta e giocato meglio i possessi decisivi. Il tutto per di più in assenza di Oliver Lafayette, che era a roster ma non è mai entrato in campo: vittoria dunque ancor più importante, perché conferma che le seconde linee possono essere in grado di fare la differenza. Dalla panchina sono arrivati 19 punti, tutti firmati dalla coppia promozione Michael Umeh-Kenny Lawson: ancora poco, il quintetto titolare la fa sempre da padrone ma va considerato che Klaudio Ndoja pur senza segnare ha portato intensità ed energia, e che con il rientro di Lafayette e la recente acquisizione di Filippo Baldi Rossi (10 punti al PalA2A) il roster della Virtus ha a disposizione praticamente una scelta alternativa in ogni ruolo, potendosi infatti permettere di far ruotare anche i suoi lunghi facendo giocare qualche minuto da 5 allo stesso Baldi Rossi oppure al già citato Ndoja. Le sorti a lungo termine, dunque la qualificazione ai playoff e la possibilità magari di centrare la semifinale, passano in ogni modo dai soliti noti: nello specifico si tratta ovviamente di Alessandro Gentile e Pietro Aradori, che contro Varese hanno combinato per 49 punti e 16 rimbalzi (di fatto metà della produzione dell’intera squadra delle V nere).

QUI PISTOIA

Vanno male le cose per la The Flexx, che non conosce mezze misure: partita con due vittorie, la squadra toscana ne ha poi perse sei consecutive. Le ultime due sono state sconfitte: a Sassari e in casa contro Trento, cosa che ovviamente ha tolto ritmo a una squadra che arrivava da due affermazioni in serie strappate a Torino e Pesaro, entrambe al PalaCarrara. Il rendimento esterno è pessimo, ma una vittoria esterna è arrivata: a Vincenzo Esposito dovrà servire come una sorta di “reminder”, perché questa squadra ha dimostrato nel corso della stagione di potersi salvare agevolmente. Come sappiamo nelle ultime giornate si è visto anche Yakhouba Diawara, che era arrivato per un work out di una settimana ed è stato firmato sino al termine della stagione: il francese deve ancora entrare del tutto nei meccanismi della squadra, ma intanto rappresenta un giocatore in più da lanciare in rotazioni offensive che stanno faticando. Contro l’Aquila Deyan Ivanov, Tyrus McGee e Ronald Moore hanno portato in dote 53 dei 79 punti che Pistoia ha segnato. Chiaramente bisogna trovare maggiore divisione dei punti, perché avere pochi giocatori con grandi responsabilità può ovviamente avere effetti controproducenti a lungo termine, quando si tireranno le somme.

