Cantù Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Sassari, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Cantù Sassari sarà diretta dalla terna arbitrale Paglialunga-Bongiorni-Paternicò; alle ore 20:30 di sabato 20 gennaio il PalaDesio ospita la partita valida per la prima giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Troviamo di fronte due squadre che hanno ambizioni di playoff, e che hanno virato alla boa di metà stagione con lo stesso record: 8 vittorie e 7 sconfitte. La differenza però l’ha fatta la classifica avulsa, in termini di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: vincendo in volata a Brindisi la Red October si è presa il settimo posto nel tabellone, mentre la Dinamo è incredibilmente rimasta fuori perdendo a Pesaro una partita altrettanto combattuta. Sfumato dunque il primo obiettivo stagionale, adesso il Banco di Sardegna tenterà di riprendersi con un girone di ritorno che la faccia rientrare nelleprime otto della classifica, cosa ovviamente del tutto plausibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Sassari non sarà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati di basket potranno seguire le immagini della partita di Serie A1 su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la piattaforma Eurosport Player garantisce infatti la diretta streaming video di tutte le partite del campionato nazionale di pallacanestro, per iscriversi al servizio sarà necessario pagare una quota per abbonarsi. Statistiche dei giocatori e tabellino play-by-play saranno invece disponibili sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.legabasket.it.

QUI CANTU’

E’ stato Charles Thomas a dare la Coppa Italia a Cantù: il suo buzzer beater al PalaPentassuglia ha completato una partita da 17 punti con 6/13 al tiro e regalato un ottimo traguardo per una Red October che ha fatto la voce grossa a Brindisi e che ha anche passato qualche attimo di tensione, perché l’esultanza sfrenata del numero 25 non è stata presa benissimo dall’ambiente pugliese. Sia come sia, vedere Cantù nelle Final Eight non è affatto scontato: bisogna sempre ricordare che per i brianzoli la stagione era iniziata con altre premesse, e che all’inizio di agosto Carlo Recalcati si era dimesso da allenatore per divergenze con la società, stesso discorso – anche se su basi diverse – con il General Manager Toni Cappellari che ha lasciato in corso d’opera. Con una proprietà mai davvero salda al timone, Cantù ha comunque dimostrato di essere squadra vera: la doppia doppia di Christian Burns (24 punti e 12 rimbalzi) conferma la crescita esponenziale del giocatore e per vincere a Brindisi la Red October non ha nemmeno avuto bisogno del Randy Culpepper versione supereroe, visto che l’americano ha chiuso con 18 punti tirando 6/12 e si è anche messo a disposizione dei compagni. Questo gruppo ha fatto ampiamente capire di poter arrivare ai playoff: intanto si giocherà la Coppa Italia, e intanto proverà a mettere a segno un’altra vittoria che sarebbe importante per la classifica del campionato.

QUI SASSARI

Il flop dell’Adriatic Arena rischia di avere conseguenze nefaste sul resto del campionato: Sassari era praticamente certa di qualificarsi per la Coppa Italia anche avendo perso due delle precedenti tre partite, e invece è andata a cadere sul campo di una Pesaro che fino a quel momento aveva vinto appena 3 delle 14 partite giocate. Senza scuse la squadra di Federico Pasquini: la Dinamo è stata sotto per tutta la partita e non è stata in grado di vincere una sfida nella quale ha segnato 85 punti, cosa che normalmente le avrebbe garantito l’obiettivo. Invece, escludendo il terzetto composto da Scott Bamforth, William Hatcher e Achille Polonara, il resto della squadra ha segnato la miseria di 24 punti: pessimo il contributo della panchina che ha portato alla causa appena 10 punti, in questa partita si è probabilmente capito che le rotazioni sono ridotte all’osso anche se non capita troppo spesso che Darko Planinic e Levi Randolph combinino per 7 punti tirando 3/8 in totale. Adesso per Sassari urge rialzare subito la testa: il trend recente è negativo e le fatiche di Champions League si stanno facendo senza ombra di dubbio sentire. Una vittoria al PalaDesio sarebbe l’ideale per riprendersi; i playoff come detto sono alla portata anche perché il girone di andata è stato concluso con bilancio superiore al 50% di vittorie, ma la competizione si è alzata e gli isolani dovranno essere bravi a farsi trovare pronti.

© Riproduzione Riservata.