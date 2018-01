Reggio Emilia Avellino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Reggio Emilia Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket A1

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Avellino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Avellino, partita che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Gianluca Calbucci, vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: squadre in campo al PalaBigi sabato 20 gennaio, con palla a due alle ore 20:30. Una sfida che sulla carta varrebbe un posto nella griglia dei playoff e potrebbe anche ripetersi in post season, magari in una semifinale se non proprio in finale; in realtà, se la Scandone sta facendo anche meglio di quanto ci si aspettasse e ha chiuso il girone di andata con il primo posto in classifica, la Grissin Bon ha sofferto tantissimo, ha ripreso un po’ di fiducia e risultati strada facendo ma in questo momento la sua situazione è brutta, con appena 5 vittorie che la lasciano a una sola partita di vantaggio sulla zona retrocessione. Forse dalle parti del PalaBigi alla discesa in Serie A2 non credono veramente in tanti, ma è chiaro che dati alla mano si debba pensare anche a questo e dunque prendersi le vittorie contro le big sia ancora più importante di quanto non lo sia già a prescindere, perché in palio ci sono punti pesantissimi che le rivali per la salvezza potrebbero non centrare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Avellino è una delle partite che per questo turno di campionato sono trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, mentre in assenza di un televisore sarà come sempre possibile assistere a questa sfida in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla piattaforma Eurosport Player per la quale sarà necessario pagare un servizio per abbonarsi. Statistiche dei giocatori e tabellino play-by-play saranno invece disponibili sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.legabasket.it.

QUI REGGIO EMILIA

Rimanere fuori dalla Final Eight di Coppa Italia è stato già un colpo abbastanza duro per Massimiliano Menetti; tuttavia, dopo aver perso le prime sei partite del campionato era abbastanza realistico pensare che il primo obiettivo stagionale, per quanto potesse essere importante e sentito, fosse fuori portata. Il problema attuale della Grissin Bon è che le energie spese per recuperare la situazione cominciano a farsi sentire: 0-6 a inizio novembre che era poi diventato 4-7 con la vittoria contro Varese. Eravamo a metà dicembre e sembrava che la squadra avesse finalmente ritrovato la strada perduta; invece la Reggiana è tornata a fare tanta fatica, perdendo tre delle successive quattro partite e complicandosi ancor più la vita. La sconfitta interna contro Brindisi è stata particolarmente sanguinosa perché la Happy Casa non era mai riuscita a vincere in trasferta in questa stagione; nell’ultima di andata Reggio Emilia ha fatto una bella partita contro la Virtus Bologna, ha condotto a tratti ma nel terzo periodo è crollata subendo un brutto parziale negli ultimi minuti, cosa che ha dato il via alla fuga delle V nere. Positiva e incoraggiante la prova da 25 punti – 6/10 nelle triple – di Manuchar Markoishvili; per contro però Amedeo Della Valle si è perso per strada, tirando 2/8 senza conclusioni da lontano a bersaglio e chiudendo con appena 6 punti. Dalla guardia azzurra passa la maggiore parte delle fortune di una squadra che ha avuto soltanto due uomini in doppia cifra al PalaDozza (l’altro è stato Julian Wright, 11 punti) e che deve ancora recuperare il miglior Chris Wright, rientrato dall’infortunio ma in campo per appena 8 minuti. C’è bisogno di tutti gli effettivi: oggi la Grissin Bon non può permettersi di regalare uomini agli avversari perché la situazione di classifica è davvero brutta.

QUI AVELLINO

Imbattuta da metà dicembre (sconfitta a Cremona), la Scandone ha messo in fila cinque vittorie che la rendono la squadra più in forma di tutto il campionato. Quando questa squadra è anche la prima in classifica, per le altre i motivi di preoccupazione aumentano: effettivamente la creatura di Stefano Sacripanti sembra aver raggiunto la piena consapevolezza nei propri mezzi e gioca un basket mandato a memoria, nel quale tutti possono essere protagonisti ma anche con dei solisti selezionati e che hanno libertà di prendersi responsabilità. Jason Rich aveva segnato “appena” 13 punti contro Bologna, una cifra inusuale per l’unico giocatore a oltre 20 punti di media nel campionato di Serie A1; bene, la settimana seguente l’americano ne ha messi 33 ed è stato decisivo nel portare a casa la vittoria sul campo di Trento, al termine di una partita complicatissima e che rischiava di finire con un ko. Oltre a lui si è messo in evidenza un Thomas Scrubb da 22 punti ed esiziale dalla distanza, mentre Ariel Filloy (18 punti) ha dimostrato che quando vuole sa essere in grado di segnare e guidare l’attacco anche guardando direttamente il canestro. La Sidigas ha così chiuso in testa il suo girone di andata: adesso giocherà la Final Eight di Coppa Italia da favorita d’obbligo e potrebbe riuscire a mettere in bacheca il primo trofeo della stagione. Il quarto di finale sarà contro Cremona: partita abbordabile, poi eventuale semifinale contro una tra Torino e Venezia – e qui le cose potrebbero complicarsi non poco.

© Riproduzione Riservata.