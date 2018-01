Agrigento Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Diretta Agrigento Siena info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, trasferta siciliana per i toscani (oggi 21 gennaio 2018)

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Agrigento Siena (LaPresse)

Agrigento Siena, partita valida per la diciassettesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, secondo turno del ritorno, si gioca al PalaMoncada della città siciliana oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 18.00. Arriva ad Agrigento una avversaria di nome affascinante per la storia che Siena vanta nel basket italiano (e non solo), tuttavia la classifica ci dice che la Moncada Agrigento sta meglio della Soundreef Siena. Per i siciliani 16 punti in altrettante giornate finora disputate, frutto evidentemente di otto vittorie e altrettante sconfitte, dunque con i playoff a portata di mano anche se la lotta per entrare davvero fra le prime otto alla fine della stagione regolare non sarà facile; Siena invece ha appena 12 punti con sei vittorie e dieci sconfitte, i playoff sono ancora possibili ma attualmente è molto più concreto per i toscani il rischio dei playout, che sarebbero una pericolosa appendice della stagione per raggiungere la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Agrigento Siena non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Agrigento e Siena. Scendendo maggiormente nel dettaglio, ecco che Agrigento può fare senz’altro affidamento sull’ottimo rendimento fra le mura amiche, dal momento che la Moncada davanti ai propri tifosi ha ottenuto ben cinque vittorie su sette partite giocate. Il momento però è difficile, dal momento che Agrigento è reduce da ben tre sconfitte consecutive che hanno spento sogni che a Natale sembravano decisamente più ambiziosi. Particolarmente pesante è risultata la sconfitta proprio nell’ultima partita casalinga di due settimane fa, con appena 40 punti segnati contro una rivale non irresistibile come la Leonis Roma: urge dunque invertire questo trend preoccupante, perché una nuova sconfitta farebbe scattare l’allarme rosso. Siena proverà ad approfittarne, ma non è che i toscani siano messi molto meglio, avendo vinto appena una delle loro ultime cinque partite di campionato. Inoltre in trasferta finora la Soundreef Siena vanta appena una vittoria in otto partite: bisogna chiaramente migliorare per non vivere una stagione di sofferenza.

© Riproduzione Riservata.