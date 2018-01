Brescia Pesaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Pesaro, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brescia Pesaro, che verrà diretta dalla terna arbitrale Filippini-Ranaudo-Grigioni, si gioca alle ore 19:15 di domenica 21 gennaio: è una delle partite all’interno della sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. La prima di ritorno è molto importante per valutare in che modo le squadre abbiano affrontato il passaggio alla boa di metà stagione; di sicuro possiamo dire che la Germani si è presa una vittoria importante per provare a chiudere un momento difficile e grazie a quell’affermazione ha ottenuto la seconda testa di serie nel tabellone della Coppa Italia (alla quale era ampiamente qualificata, ovviamente). Tuttavia il colpo vero lo ha fatto Pesaro, che sabato scorso ha battuto in volata la Dinamo Sassari, è salita a quota 4 vittorie e soprattutto ha agganciato altre tre squadre all’ultimo posto in classifica, allargando la lotta per la salvezza e potendo avere qualche opportunità in più qualora il campionato si dovesse chiudere con il calcolo della classifica avulsa. L’ideale sarebbe confermare il periodo andando a vincere al PalaGeorge ma non sarà affatto semplice, anche perché nel frattempo Brescia ha ritrovato la fiducia che le mancava.

Alzi la mano chi avrebbe pensato di trovare una Germani seconda in classifica al termine del girone di andata: nessuno, e dunque quello che ha fatto la squadra di Andrea Diana rimane straordinario. Vero che la Coppa Italia era già stata giocata un anno fa; vero anche che le premesse con le quali Brescia ci era arrivata erano decisamente diverse, e poi alla fine della regular season la Germani non aveva giocato i playoff. Oggi la sensazione è che questo gruppo ce la possa fare: il calo dopo aver vinto le prime 9 partite della stagione era strutturale, non si poteva certo chiedere a questa squadra di tenere un ritmo identico per 30 gare; tuttavia Diana e i suoi giocatori hanno dimostrato di essersi ripresi soprattutto psicologicamente, battendo Pistoia al termine di una partita tiratissima ed evitando di acuire la crisi. Nel moemtno del bisogno si è rivisto il Marcus Landry dominante: percentuali non straordinarie ma 19 punti per l’MVP dell’ultima stagione, insieme a lui bene anche Michele Vitali (14) e Lee Moore, che ne ha messi 11. Sono poi arrivati 9 punti e 5 assist per Luca Vitali: il playmaker non è sicuramente nella sua miglior versione in questo periodo dell’anno ma, consapevole dei propri mezzi, ha cercato di non forzare ed è stato ripagato dal 50% dall’arco (2/4) che è stato importantissimo per far crollare le resistenze della The Flexx. Prima della Coppa Italia Brescia proverà ad aumentare il distacco in classifica rispetto alle squadre che non giocano i playoff, così da avere qualche possibilità in più di centrare la post season per la prima volta nella sua storia ancora molto recente.

Cinque sconfitte consecutive, poi il colpo: la vittoria contro la Dinamo Sassari, che è squadra di altra caratura e che nonostante questo è rimasta sempre sotto all’Adriatic Arena. Nei due punti presi da Pesaro c’è soprattutto la nota positiva di una tenuta mentale importante: la Vuelle non è mai riuscita a strappare nel punteggio, ma per una volta è riuscita a non farsi sopraffare dalle proprie paure e da una classifica pessima e grazie ai suoi due lunghi titolari, vale a dire Manuel Omogbo e Eric Mika – ma anche a Pablo Bertone e Marco Ceron, che hanno messo 25 punti in due – è riuscita a conquistare i due punti. Certamente la strada è ancora lunga, ma Pesaro entra in questa giornata con le stesse vittorie di Varese, Pistoia e Brindisi: questo significa, come avevamo già accennato, che la salvezza diventa più abbordabile potendo giocarsela con più squadre e non in un testa a testa. Attenzione agli adriatici: Pesaro nelle ultime stagioni è stata data spesso e volentieri per spacciata eppure ha sempre vinto la sfida diretta per rimanere in Serie A1, fosse essa contro la Virtus Bologna o la Cremona dello scorso anno. Andrà allo stesso modo anche questa volta? Chissà, ma intanto aver chiuso il girone di andata battendo Sassari è tanta roba e adesso la Vuelle vuole sfruttare l’entusiasmo per questa affermazione e provare a ottenere due punti anche in una delle trasferte più complicate della stagione.

