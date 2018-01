Jesi Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Jesi Fortitudo Bologna, partita valida per la diciassettesima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, secondo turno del ritorno, si gioca all’UBI Banca Sport Center della città marchigiana oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 18.00. La classifica descrive due situazioni nettamente diverse per le formazioni che vedremo oggi in campo: la Termoforgia Jesi al momento vanta 14 punti con sette vittorie e nove sconfitte, se il campionato finisse oggi sarebbe fuori dalla zona playoff anche se la lotta per la retrocessione è molto lontana e dunque da qui al termine della stagione regolare si potrà provare senza ansie a fare quel salto di qualità che potrebbe garantire l’ingresso fra le prime otto del girone; quanto alla Fortitudo, è seconda con 24 punti e quindi 12 vittorie a fronte di quattro sconfitte, ma questo non è bastato per mettere i bolognesi al riparo da critiche. Un rischio anche comprensibile quando ti chiami Fortitudo Bologna e giochi in Serie A2: tutti si aspettano il massimo da te ogni domenica.

Jesi Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

Le stagioni di Jesi e Fortitudo Bologna sono state dunque finora piuttosto diverse fra loro. I marchigiani si sono comunque difesi abbastanza bene fra le mura amiche, dove hanno ottenuto cinque vittorie in otto partite giocate: la Fortitudo dunque è avvisata, vincere a Jesi non è facile per nessuno. Il problema della Termoforgia è caso mai uno stato di forma piuttosto deludente nelle ultime settimane, dal momento che sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno drasticamente modificato una classifica che fino a poco prima di Natale era eccellente e autorizzava Jesi a pensare ben più in grande. Anzi, allargando ancora lo sguardo, siamo addirittura a una sola vittoria nelle ultime otto partite, dopo un eccellente inizio che aveva portato sei successi nelle prime otto giornate. Una crisi conclamata, della quale proverà ad approfittare la Fortitudo Bologna, anche se lontano da casa non tutto luccica per gli emiliani, che infatti in trasferta hanno raccolto quattro vittorie in sette partite, a fronte dei ben otto successi su nove nelle partite casalinghe. Tuttavia, la cosa più importante è che le ultime quattro vittorie consecutive hanno spazzato via la piccola crisi che la Fortitudo aveva vissuto a cavallo di novembre e dicembre, con appena un successo in quattro partite.

