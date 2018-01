Napoli Legnano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Diretta Napoli Legnano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, i lombardi contro il fanalino di coda (oggi 21 gennaio 2018)

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Legnano (LaPresse)

Napoli Legnano, partita valida per la diciassettesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, secondo turno del ritorno, si gioca al PalaBarbuto del capoluogo campano oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 18.00. La classifica descrive due situazioni nettamente diverse per le formazioni che vedremo oggi in campo: il Cuore Napoli Basket è tristemente ultimo con soli 4 punti al proprio attivo frutto di due vittorie e ben 14 sconfitte nelle 16 giornate di campionato fin qui disputate, dunque anche i playout sembrano essere molto lontani per i partenopei e la retrocessione diretta è una possibilità che si fa sempre più concreta con il passare delle giornate; la FCL Concract Legnano ha invece 20 punti grazie a dieci vittorie a fronte di sei sconfitte, i lombardi sono stabilmente in zona playoff e continuando a marciare con questo ritmo non dovrebbero avere problemi a raggiungere la cosiddetta post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Napoli Legnano non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Le stagioni di Napoli e Legnano sono dunque radicalmente diverse fra loro. Per i partenopei le buone notizie sono praticamente inesistenti: si può forse invocare un piccolo aiuto dal fattore campo, dal momento che entrambe le vittorie stagionali di Napoli sono arrivate al PalaBarbuto, ma comunque due successi su otto partite casalinghe non sono molti, anche perché adesso per il Cuore Napoli abbiamo una striscia aperta di sei sconfitte consecutive, delle quali tre sono arrivate davanti al pubblico amico. Con ben sei punti di distacco anche dal penultimo posto, il rischio è naturalmente quello della rassegnazione, che faccia pensare (anche solo a livello inconscio) che pure i playout siano ormai irraggiungibili per il fanalino di coda. Di certo Legnano vorrà far proseguire la striscia negativa dei propri avversari per consolidare la propria posizione in zona playoff, frutto a dire il vero soprattutto del rendimento in casa (7-2), visto che lontano da casa per i lombardi sono arrivate tre vittorie in sette partite, bilancio non esaltante. Lo stato di forma di Legnano però è più che buono, con quattro successi nelle ultime cinque giornate, dunque pure questo elemento fa pendere il pronostico dalla parte degli ospiti.

