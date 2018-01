Pistoia Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pistoia Capo d'Orlando, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Pistoia Capo d’Orlando sarà diretta da Beniamino Manuel Attard, Alessandro Perciavalle e Michele Rossi; si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 gennaio e vale per la prima giornata di ritorno nel campionato di Serie A1 2017-2018. E’ una sfida diretta per la salvezza: in questo momento la Betaland, che pure non si può dire tranquilla in termini generali, ha comunque un bel vantaggio visto che con 5 vittorie (10 sconfitte) ha alle sue spalle quattro squadre. Una di queste è la The Flexx, che è stata agganciata anche da Pesaro e dunque, insieme a Varese e anche Brindisi, deve provare a tenere almeno un’avversaria alle sue spalle così da ottenere la permanenza nel massimo campionato. Naturalmente, visto che le due squadre in campo questa sera al PalaCarrara potrebbero chiudere la regular season con gli stessi punti, importante sarà anche la doppia sfida diretta: in questo senso Pistoia è in largo vantaggio, avendo vinto di 16 punti al PalaSikeliArchivi la partita di andata.

Pistoia Capo d’Orlando è una delle partite che per questo turno di campionato sono trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Rai Sport o Rai Sport +, mentre in assenza di un televisore sarà come sempre possibile assistere a questa sfida in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al sito www.raiplay.it oppure, come sempre, alla piattaforma Eurosport Player per la quale sarà necessario pagare un servizio per abbonarsi. Statistiche dei giocatori e tabellino play-by-play saranno invece disponibili sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.legabasket.it.

QUI PISTOIA

Per la The Flexx le sconfitte consecutive sono tre, ma in termini generali la squadra di Vincenzo Esposito non ha nemmeno demeritato: certo ha perso di 16 contro Milano, ma per certi tratti ha dato l’impressione di poterla riaprire. A Bologna ha ceduto nel finale, mentre sul campo della Germani Brescia è arrivata una sconfitta per dettagli. Insomma: la squadra toscana c’è, semplicemente ha le rotazioni un po’ corta in termini di qualità e si affida a pochi giocatori per cercare i punti per vincere. Al PalaGeorge Ronald Moore ha tirato il gruppo con 17 punti tirando anche bene (7/12), Tyrus McGee ne ha infilati 15 (5/12) mentre Fabio Mian è stato il terzo giocatore in doppia cifra; gli altri però hanno contribuito con un totale di 30 punti, con una panchina che ha prodotto poco. Per di più Yakhouba Diawara non riesce ancora a essere un fattore offensivo come Esposito sperava, e Deyan Ivanov per una volta è stato poco coinvolto in attacco, chiudendo con 1/3 dal campo per 6 punti e risultando anche spuntato sotto i tabelloni (4 rimbalzi). Il concetto è chiaro: raramente Pistoia si può permettere di avere uno o due giocatori chiave sotto il par, altrimenti tutto il resto della squadra va in difficoltà. Il fatto però di aver vinto ampiamente sul campo di Capo d’Orlando nella partita di andata farà in modo di affrontare questa partita con il piglio e la carica giusti. Certo: si dovesse perdere al di là del divario la situazione per la The Flexx si complicherebbe non di poco…

QUI CAPO D’ORLANDO

Per il momento la Betaland rischia grosso: la situazione ha iniziato a precipitare dopo la vittoria su Brindisi, che invece sembrava aver messo in chiaro le cose rispetto alla salvezza. Da allora – era il 17 dicembre – Capo d’Orlando ha perso quattro partite consecutive. Quello che però preoccupa Gennaro Di Carlo è il fatto che le sconfitte sono state tutte oltre i 10 punti: -28 ad Avellino, -22 contro Venezia, -23 contro Cantù e -10 al PalaSikeliArchivi contro la Vanoli Cremona. Una partita che l’Orlandina aveva iniziato molto bene, ma che già alla fine del terzo periodo la vedeva sotto; è tornato a giocare Eric Maynor che ha chiuso la sua partita con 22 punti e 9 assist; il playmaker americano sarà fondamentale per salvarsi, ma con lui anche Vojslav Stojanovic e Mirza Alibegovic che hanno segnato 26 punti in due confermando quanto di buono avevano fatto vedere in Champions League. Bene anche Jakub Wojciechowski che è tornato a fare la voce grossa (18 punti e 6 rimbalzi). Il girone di ritorno adesso deve cominciare nel migliore dei modi: restituire la pariglia a Pistoia rispetto alla partita del girone di andata magari, ma più in generale tornare a festeggiare una vittoria che manca da tempo. Salvarsi ovviamente è ampiamente possibile, ma attenzione ai passi falsi e a non dare per scontato che almeno una delle quattro squadre a quota 4 vittorie resteranno dietro, perché potrebbero non essere così.

