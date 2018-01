Torino Brindisi/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Torino Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini, valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Brindisi, basket Serie A1 16^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Brindisi sarà diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Biggi-Giovannetti; alle ore 17:00 di domenica 21 gennaio il PalaRuffini apre le sue porte sulla prima giornata di ritorno del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Anche nel torneo nazionale arriva l’esordio di Carlo Recalcati: il 72enne ha preso possesso della panchina torinese dopo le clamorose dimissioni di Luca Banchi, un caso del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi e una decisione che è arrivata del tutto inaspettata, perchè la Fiat sta disputando un’ottima stagione. Sia come sia, adesso Recalcati ha il compito di proseguire la linea seguita dal grossetano: vale a dire prendersi la qualificazione ai playoff, magari provando a migliorare l’attuale quinto posto in classifica, fare strada in Eurocup e provare a vincere la Coppa Italia, anche se già una qualificazione alla finale sarebbe grasso che cola. Per la Happy Casa Brindisi l’imperativo è uno solo: vincere, perchè le speranze di salvezza sono forse aumentate nelle ultime settimane ma non si può tirare troppo la corda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv, ma con la piattaforma Eurosport Player - per la quale servirà abbonarsi pagando una quota - avrete a disposizione la partita in diretta streaming video, potendovi assistere su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ovviamente è sempre liberamente consultabile il sito ufficiale del campionato di Serie A1, all’indirizzo www.legabasket.it, per trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI TORINO

Il caos è scoppiato, almeno stando alle prime ricostruzioni, nell’intervallo della partita di Varese: la Fiat era sotto di 11 punti e nello spogliatoio hanno fatto irruzione Antonio Forni e figlio (presidente e vice presidente) che avrebbero messo in discussione l’operato di Luca Banchi e la preparazione della partita. Come sono andate le cose lo sappiamo: Torino ha rimontato e vinto di 3 punti con l’enorme contributo di Lamar Patterson. Se siano volate parole grosse già in quei minuti non è cosa conosciuta; dovrebbe invece esserci stato un forte confronto nel post-partita, con Banchi che avrebbe esplicitamente manifestato tutta la propria frustrazione per essere stato scavalcato nelle sue mansioni maturando quindi la decisione di andarsene. Uno shock per tutto l’ambiente, perchè il coach toscano era sicuramente un valore aggiunto; il gruppo ovviamente è di valore e ha grandi obiettivi nel cassetto, ma cambiare un allenatore a stagione in corso, soprattutto un certo tipo di allenatore, potrebbe non essere la mossa del secolo. Qui l’Auxilium si è vista costretta a farlo: voci di corridoio hanno rivelato come la proprietà abbia provato a convincere Banchi a ripensarci, ma è stato tutto inutile. Tocca a Recalcati: uno che in carriera ha vinto tre scudetti e un argento olimpico, ma anche per lui arrivare in corso d’opera e mantenere il livello - se non addirittura migliorarlo - potrebbe non essere immediato.

QUI BRINDISI

Il clamoroso epilogo di domenica scorsa rischia di essere una mazzata per la Happy Casa, ben oltre la sconfitta: la tripla con cui Charles Thomas ha dato la vittoria a Cantù sulla sirena ha impedito a Brindisi di prendersi quella che sarebbe stata la terza affermazione consecutiva. Pensiamo poi al fatto che a Capo d’Orlando la squadra pugliese ha avuto la possibilità di arrivare all’overtime e di vincere: se avesse gestito meglio questi due finali, Brindisi avrebbe vinto quattro delle ultime cinque partite giocate e oggi sarebbe di fatto più vicina ai playoff che alla retrocessione. E’ il segno di come Frank Vitucci sia riuscito ad aggiungere qualcosa a una squadra che ha sicuramente valore, ma che non riusciva a emergere dalle sue difficoltà; prova ne era il fatto che prima di espugnare il PalaBigi non aveva mai vinto in trasferta. Nel girone di ritorno bisognerà tenere dietro almeno una squadra: tra Pistoia, Varese e Pesaro è difficile capire quale possa crollare (al momento i lombardi sono quelli maggiormente in crisi), sarà ovviamente importante anche il computo delle sfide dirette e qui Brindisi ha il vantaggio solo con la Openjobmetis, ma potendo comunque girare la differenza canestri con The Flexx e Vuelle. La trasferta del PalaRuffini non è certamente la partita sulla quale costruire una classifica migliore, ma è giusto che la Happy Casa ci provi come si trattasse di un’avversaria di minor livello: quando si è impegnati così a fondo nella corsa per salvarsi bisogna, almeno tentativamente, fare punti un po’ ovunque per sparigliare le carte.

