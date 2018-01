Venezia Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Venezia Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Varese, basket Serie A1 16^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Varese, partita che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Emanuele Aronne e Matteo Boninsegna, si gioca al Taliercio con palla a due alle ore 19:00 di domenica 21 gennaio per la Serie A1 2017-2018 (16^ giornata). I campioni d’Italia sfidano una delle squadre che entrano nel girone di ritorno con l’ultima posizione in classifica, e in rottura prolungata: a oggi è sicuramente la Openjobmetis a rischiare maggiormente la retrocessione per quello che è il trend delle ultime partite, anche se certamente Attilio Caja può contare su un girone di ritorno nel quale avrà tante sfide dirette in casa e con una differenza canestri non impossibile da ribaltare. Venezia invece arriva dal colpo al Mediolanum Forum, che però non è servito per migliorare il quarto posto: la Reyer rimane ovviamente in vista della vittoria di regular season, nel frattempo sfiderà Torino nella Final Eight di Coppa Italia con potenziale semifinale contro la capolista Avellino. Vincere oggi significherebbe mettere altri due punti in cascina, aspettando il gran finale quando per la prima testa di serie nel tabellone dei playoff potrebbe essere prevista una lunga volata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Varese non sarà trasmessa in diretta tv, ma con la piattaforma Eurosport Player - per la quale servirà abbonarsi pagando una quota - avrete a disposizione la partita in diretta streaming video, potendovi assistere su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ovviamente è sempre liberamente consultabile il sito ufficiale del campionato di Serie A1, all’indirizzo www.legabasket.it, per trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VENEZIA

La Reyer è dove voleva essere: al momento il primo posto in regular season interessa il giusto e comunque la squadra di Walter De Raffaele è a contatto con le migliori. Sono quattro le vittorie consecutive per i campioni d’Italia, che sanno bene come la strada verso il bis sia lunghissima e difficile: conterà arrivare al 100% a maggio ma intanto Venezia si sta togliendo belle soddisfazioni. Come quella di essere andata a vincere al Forum, come dicevamo prima: per di più i due punti presi contro Milano sono stati ancora più importanti perchè nei due quarti centrali l’Olimpia aveva saputo rimontare e si era presentata in vantaggio nei 10 minuti conclusivi. La partita è stata in equilibrio per tutto il tempo e la Reyer è stata in grado di piazzare lo scatto decisivo: nel quarto periodo Dominique Johnson, Mitchell Watt e Michael Bramos, finalmente rientrato dall’infortunio, hanno segnato 6 punti a testa ma 4 sono arrivati da Paul Biligha e 3 da un MarQuez Haynes che è stato il miglior realizzatore della squadra (20 punti). Il dato ci dice che nel momento decisivo Venezia ha saputo essere squadra, distribuendo al meglio le responsabilità offensive rispetto a una Milano che invece ha avuto dalla coppia Andrew Goudelock (12)-Arturas Gudaitis 17 dei 20 punti realizzati nell’ultimo periodo. Proprio il saper giocare compatti, senza un vero e proprio go-to-guy ma con tanti elementi pronti a fare il passo in più, è stato il grande segreto della Reyer nella passata stagione e anche quest’anno De Raffaele sta impostando in questo modo il suo roster, un modo per tenere tutti sulle spine.

QUI VARESE

Cinque sconfitte consecutive e la concreta possibilità di perdere una sesta volta: la Openjobmetis è in crisi, non vince dal 10 dicembre (contro Capo d’Orlando) e si ritrova ultima in classifica dopo aver accarezzato la possibilità di arrivare in Coppa Italia. Da queste parti rimanere in Serie A1 è l’obiettivo primario, ma storia e blasone impongono di provarci sempre e comunque: pure, Attilio Caja ha iniziato a veder declinare un gruppo nel quale non ci sono più certezze. Per di più il dato preoccupante è che Varese non vince in alcun contesto: non lo ha fatto contro Brindisi dove con grande rimonta si era presa l’overtime e aveva tutta l’inerzia dalla sua parte, non lo ha fatto contro la Virtus Bologna in una partita equilibrata ma che nel finale era solo da controllare, non lo ha fatto contro Torino dove il vantaggio è stato anche di 13 punti. Un brutto segnale: il roster risente dell’assenza di un tiratore come Antabia Waller (il sostituto Siim-Sander Vene ha altre caratteristiche) e ha perso tante certezze. In questo caso l’assenza di un vero leader tecnico (Stanley Okoye non lo è per palesi limiti pur esprimendo un ottimo basket, Cameron Wells non lo è diventato) si fa sentire, perchè ci sarebbe bisogno di una prestazione sopra le righe per tornare a vincere e sbloccarsi. Come si diceva la presenza di sfide dirette da giocare in casa e margini di sconfitta contenuti (dai 5 punti in giù) rendono la salvezza un affare possibile, ma Varese dovrà stare attenta a non staccarsi prima, perchè a quel punto anche vincere contro le Pesaro e Brindisi di turno girando la differenza canestri potrebbe non essere più sufficiente.

