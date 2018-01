Virtus Bologna Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Virtus Bologna Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket A1

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Trento, basket Serie A1 16^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Trento, al PalaTrento, viene diretta dalla terna arbitrale Sahin-Belfiore-Weidmann: si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Inizia il girone di ritorno: entrambe le squadre sono impegnate su più fronti, perchè all’impegno dell’Aquila in Eurocup si è aggiunto quello della Segafredo che tra poco dovrà giocare la Coppa Italia, con il quarto di finale che la vede accoppiata a Brescia. Per la Virtus dunque c’è la concreta possibilità di arrivare in semifinale: intanto il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, quello cioè di arrivare alla Final Eight. Traguardo che è stato centrato con un record positivo e dunque c’è ancora più soddisfazione in casa bolognese; per contro l’Aquila ha mancato la Coppa Italia ma rimane in corsa in Europa, potendo rendere anche questa stagione memorabile come lo sono state le ultime.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Trento non sarà trasmessa in diretta tv, ma con la piattaforma Eurosport Player - per la quale servirà abbonarsi pagando una quota - avrete a disposizione la partita in diretta streaming video, potendovi assistere su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ovviamente è sempre liberamente consultabile il sito ufficiale del campionato di Serie A1, all’indirizzo www.legabasket.it, per trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VIRTUS BOLOGNA

All’inizio della stagione Bologna aveva sostanzialmente scommesso sulla conferma del gruppo che aveva centrato la promozione, mantenendo nel roster non solo i due americani Michael Umeh e Kenny Lawson ma anche Klaudio Ndoja e Stefano Gentile, che era arrivato a stagione in corso per giocare i playoff. A loro però sono stati aggiunti due dei migliori italiani in circolazione - Alessandro Gentile e Pietro Aradori - e due giocatori di livello internazionale come Oliver Lafayette e Marcus Slaughter; l’avvio del campionato ha evidenziato una panchina decisamente corta, tanto che alcune partite sono state perse per un crollo fisico (su tutte, proprio quella del PalaTrento). Poi però la Virtus ha trovato la quadratura del cerchio e ha cominciato a macinare gioco e vittorie; dopo tre ko consecutivi in casa, il PalaDozza è tornato a essere un fortino e qui la Segafredo ha vinto le ultime quattro uscite regolando Cremona, Torino, Pistoia e Reggio Emilia. L’affermazione contro la Reggiana è stata quella che ha permesso di arrivare a giocarsi la Coppa Italia: partita male, Bologna ha saputo rimontare e ha trovato finalmente linfa anche dalla panchina, con un totale di 35 punti arrivati dal pino grazie soprattutto a Umeh (13) e Filippo Baldi Rossi (14), che può essere l’addizione decisiva a stagione in corso. Resta qualcosa da sistemare (le percentuali di Gentile, che ha tirato 2/9) ma la strada è quella giusta e la sensazione è che se la Virtus arriverà a giocarsi i playoff potrà dare fastidio a tante avversarie anche di caratura superiore.

QUI TRENTO

La stagione dell’Aquila è partita con un presupposto: dover ripetere quanto fatto pochi mesi prima, ovvero una finale scudetto arrivata in maniera totalmente inaspettata e raggiunta attraverso una semifinale dominata contro Milano. La vittoria con super rimonta contro la Virtus aveva fatto presagire che si potesse fare anche meglio, ma poi i nodi sono venuti al pettine: nonostante la conferma della maggioranza del roster, Trento ha brevemente scoperto che le motivazioni fanno tanto e quasi tutto nel basket come in altri sport, e dunque il girone di andata è stato più soft di quanto si potesse pensare. Pure, la Dolomiti Energia ha sfiorato la partecipazione alla Final Eight: non l’ha ottenuta perchè nell’ultima giornata si è trovata a ospitare la capolista Avellino ed è caduta, ma in volata e dopo aver condotto le danze per la maggior parte della partita. Nel corso della stagione la squadra ha perso il contributo di Chane Behanan e quello di Filippo Baldi Rossi: perdite pesanti sotto i tabelloni per Maurizio Buscaglia, ma le ultime partite ci hanno detto che giocatori come Dominique Sutton e Shavon Shields sono in grado di elevare il loro rendimento. Adesso la differenza tra un’annata deludente e una comunque positiva potrebbe passare da due fattori: la corsa in Eurocup, che resta una priorità, e le prestazioni di Toto Forray e Joao Gomes, giocatori chiave lo scorso anno ma partiti con il piede sbagliato in questa stagione. Se anche loro due raggiungeranno il livello cui ci avevano abituati l’Aquila potrebbe prendere il volo un’altra volta.

© Riproduzione Riservata.