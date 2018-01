Olimpia Milano Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 16^ giornata)

Diretta Olimpia Milano Cremona streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket di Lega A, derby lombardo al Forum per la 16^ giornata

22 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Cremona, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Cremona sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Guido Federico Di Francesco e Denis Quarta. Appuntamento per questa partita valida per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket (prima del girone di ritorno) al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in questo turno alla Vanoli Cremona: il derby lombardo si gioca dunque oggi, lunedì 22 gennaio alle ore 20.30 ed è il posticipo dovuto all’impegno dell’Olimpia in Eurolega, dal momento che Milano venerdì sera era in Spagna per sfidare il Baskonia Vitoria. Nella classifica di Serie A l’Olimpia Milano ha 22 punti e Cremona 16, eppure certamente al termine del girone d’andata può dirsi più soddisfatta la Vanoli, che con otto vittorie e sette sconfitte ha colto l’inatteso traguardo della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, davvero niente male per chi è stato ripescato in estate; undici vittorie e quattro sconfitte non possono invece fare del tutto contenta Milano, che non sta dominando come tutti si attendevano ad inizio stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano Cremona sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

L’Olimpia Milano per ora in Italia sta comunque facendo la propria parte: ad inizio stagione ha vinto la Supercoppa, in totale dunque contro le avversarie nazionali vanta 13 vittorie su 17 partite disputate. In campionato gli uomini di coach Simone Pianigiani sono dove devono essere, tenuto presente che le fasi decisive della stagione arriveranno più avanti, anche se la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Venezia (unita a quella già subita contro Avellino) non può certo fare piacere in ottica playoff. L’Eurolega purtroppo è un’altra storia, ma in Italia Milano ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare il tricolore che l’anno scorso è finito proprio a Venezia. Caso mai possiamo osservare che il rendimento al Forum di Assago non è certamente migliore di quello in trasferta: il fattore campo non è in realtà un fattore per l’Olimpia, questo è un aspetto su cui tutti dovranno riflettere, tifosi compresi che forse non creano il giusto clima attorno alla squadra di Pianigiani.

Per Cremona parla chiaro quello che abbiamo detto in precedenza: la Vanoli è retrocessa nello scorso campionato, chiuso all’ultimo posto; si è salvata grazie ai guai di Caserta che hanno portato al ripescaggio dei lombardi e adesso troviamo la squadra allenata dal c.t. della Nazionale Meo Sacchetti fra le prime otto al termine del girone d’andata e di conseguenza fra le squadre qualificate per la Coppa Italia. Difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più a Cremona, che ha saputo vincere anche tre volte lontano da casa, per la precisione a Pesaro, Brescia e Capo d’Orlando: le ultime due fanno parte di una striscia aperta di quattro vittorie consecutive a partire dalla dodicesima giornata, che sono state fondamentali per portare la Vanoli alla Final Eight. Eccellenti condizioni di forma e morale alto: di certo fare risultato al Forum di Assago non è mai facile per nessuno, ma Cremona ci arriva nel migliore dei modi e potrà tentare il colpaccio.

