Neptunas Klaipeda Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Champions League)

Diretta Neptunas Klaipeda Capo d'Orlando streaming video e tv, orario, risultato live delal partita per la Champions League di basket: siciliani ormai eliminati

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Neptunas Klaipeda Capo d'Orlando (LaPresse)

Neptunas Klaipeda Capo d’Orlando si gioca questa sera, martedì 23 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) presso la Svyturio Arena di Klaipeda, la città lituana ove ha sede questa squadra che oggi incrocia la strada di Capo d’Orlando. La partita è valida per la dodicesima giornata della Basketball Champions League, quinta sfida del girone di ritorno della competizione europea. La classifica del Gruppo B parla purtroppo molto chiaro per Capo d’Orlando, che avendo raccolto solamente due vittorie a fronte di ben nove sconfitte è già matematicamente eliminata e di fatto ormai senza più speranze di ripescaggio nemmeno in Fiba Europe Cup. L’esperienza in Champions League è stata comunque una bella avventura per chi non è abituato a calcare palcoscenici così prestigiosi, sarà comunque doveroso cercare di chiudere bene il girone, anche se oggi la trasferta sul campo del Neptunas Klaipeda, che è terzo e deve blindare la qualificazione in un turno per loro sulla carta favorevole non sarà per nulla facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Neptunas Klaipeda e Capo d’Orlando non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Capo d’Orlando finora non è stata molto positiva: abbiamo già detto di una Champions League che ha riservato ai siciliani ben poche soddisfazioni con appena due vittorie, una in casa contro i turchi del Gaziantep e il colpaccio in caso dei lituani del Ventspils, ma anche in campionato la situazione non è esaltante, con l’ultimo posto che è più vicino della zona playoff e dunque niente qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, che in ambito nazionale potevano essere il primo obiettivo per una squadra che nella scorsa stagione aveva disputato sia la Coppa Italia sia i playoff scudetto. Un girone d’andata chiuso con sole cinque vittorie e ben dieci sconfitte non dà però molto spazio alle ambizioni, a maggior ragione se il ritorno comincia con una sconfitta di 22 punti a Pistoia, cioè contro una diretta rivale per la salvezza: in questo momento Capo d’Orlando è una delle cinque squadre racchiuse in due soli punti sul fondo della classifica, che devono dunque pensare principalmente a salvarsi. Il crollo di Pistoia fa male, a questo punto è quasi normale che la Champions League diventi un “allenamento” per le partite che contano, che saranno quelle di campionato.

© Riproduzione Riservata.