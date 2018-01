Nymburk Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Nymburk Avellino streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket per la Champions League: la Sidigas si gioca la qualificazione

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Nymburk Avellino, LaPresse

Nymburk Avellino si gioca questa sera, martedì 23 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 18.30 presso la CEZ Sportovni Hala Nymburk della omonima città della Repubblica Ceca ove ha sede questa squadra che oggi incrocia la strada della Sidigas Avellino. La partita è valida per la dodicesima giornata della Basketball Champions League, quinta sfida del girone di ritorno della competizione europea. La classifica del Gruppo D indica una situazione ancora apertissima: certo sta meglio il Nymburk, che è secondo a pari merito con il Nanterre a quota sette vittorie, mentre Avellino condivide con Ostenda ill quarto posto, frutto di cinque vittorie nelle precedenti undici partite già disputate. Di conseguenza Avellino è in bilico: ricordiamo infatti che solamente le prime quattro squadre classificate di ciascun girone proseguiranno il loro cammino in Champions League, mentre la quinta e la sesta passeranno nella decisamente meno affascinante Fiba Europe Cup, la quarta competizione del basket europeo per importanza. Per Avellino oggi una vittoria contro un’avversaria così tosta sarebbe un colpaccio, altrimenti ci sarà da soffrire fino all’ultimo secondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra CEZ Nymburk e Avellino non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Avellino è stata finora decisamente dai due volti: in Europa come abbiamo visto notevole sofferenza, in Italia invece grandi soddisfazioni per la Sidigas di coach Stefano Sacripanti, che ha chiuso al primo posto il girone d’andata del campionato e di conseguenza sarà la prima testa di serie nella Final Eight di Coppa Italia il mese prossimo. La prima giornata di ritorno ha portato sabato la sconfitta di misura (89-86) sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, ma naturalmente non cambia il giudizio su una stagione di altissimo livello per Avellino, capace di battere sia Milano sia Venezia e dunque credibile candidata per lo scudetto o almeno per andare il più avanti possibile nei playoff che sicuramente vedranno protagonista la Sidigas. Certo, adesso c’è da capire come vivrà la Champions League Avellino: in campionato sono legittimi i sogni di gloria, la complicata avventura europea potrebbe quasi essere un “fastidio”, di conseguenza vedremo se la Sidigas avrà forza e personalità per provare ad essere protagonista il più a lungo possibile in entrambe le competizioni.

© Riproduzione Riservata.