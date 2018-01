Sassari Juventus Utena/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Sassari Juventus Utena streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari-Juventus Utena (LAPRESSE)

Sassari Juventus Utena si gioca questa sera, martedì 23 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 naturalmente presso il PalaSerradimigni di Sassari, sede delle partite casalinghe del Banco di Sardegna che oggi ospita i lituani della Juventus Utena. La partita è valida per la dodicesima giornata della Basketball Champions League, quinta sfida del girone di ritorno della competizione europea. La classifica del Gruppo A indica una situazione già ben definita, che vede Sassari sull’orlo del baratro: solamente tre vittorie nelle tre giornate che mancano alla fine del girone darebbero alla Dinamo ancora delle speranze di qualificazione alla prossima fase di Champions League, a patto che qualcuno davanti le perda tutte e poi la classifica avulsa dia ragione ai sardi. Oggettivamente complicato: lo scenario più ipotizzabile per Sassari è il passaggio nella Fiba Europe Cup, anche se non sappiamo poi quanto la quarta competizione europea possa davvero interessare alla Dinamo. La Juventus Utena è messa ancora peggio: per loro già adesso la Fiba Europe Cup è il massimo obiettivo possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Sassari Juventus Utena non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Sassari dunque è stata finora decisamente complicata: in Champions League come abbiamo detto l’eliminazione è ad un passo, a causa delle appena quattro vittorie nelle precedenti undici giornate, in campionato le cose non vanno meglio perché Sassari è rimasta fuori dalle Final Eight di Coppa Italia al termine del girone d’andata, un brutto colpo per una formazione che nelle ultime stagioni era diventata una presenza fissa della competizione nazionale che Sassari tra l’altro ha pure vinto ben due volte, nell’anno del memorabile ‘Triplete’ sardo e anche nella stagione precedente. Questo 2017-2018 sembra invece essere decisamente in tono minore: fallita la qualificazione alla Coppa Italia, Champions League deludente, bisognerà fare la corsa per un posto ai playoff ma pure il girone di ritorno è cominciato male, con una sconfitta ai tempi supplementari sul campo di Cantù, che potrebbe essere una delle avversarie più pericolose per Sassari proprio per l’obiettivo playoff. Una stagione dunque complicata, in cui l’Europa rischia quasi di essere più un intralcio che altro, anche perché come abbiamo detto le speranze per proseguire in Champions League sono ridotte al lumicino.

