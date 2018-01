Lietuvos Rytas Torino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Lietuvos Rytas Torino: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca alla Siemens Arena, quarta giornata nella Top 16 di basket Eurocup

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lietuvos Rytas Torino, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Lietuvos Rytas Torino va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 24 gennaio: presso la Siemens Arena la Fiat affronta una difficile partita di basket Eurocup 2017-2018, che rappresenta la prima di ritorno nel girone F. Le due squadre si sono incrociate una settimana fa al PalaRuffini - il calendario della Top 16 ricalca quello dei gironi della Champions League di calcio - e l’Auxilium ne è uscita con una vittoria (83-77) che l’ha mantenuta in testa al girone con due vittorie e una sconfitta, virtualmente davanti al Bayern Monaco per il momentaneo vantaggio nella sfida diretta. Vincendo questa sera in Lituania, Torino farebbe un passo avanti forse decisivo per la qualificazione; il Lietuvos invece è virtualmente eliminato avendo sempre perso in questa fase del torneo, e dunque anche una vittoria questa sera potrebbe non bastare. La Fiat però arriva da un momento molto complicato, tra il cambio di allenatore in fretta e furia e una pesante sconfitta interna in campionato; la sensazione è che qualcosa vada rivista nelle gerarchie del gruppo e nel suo equilibrio, e che il processo potrebbe richiedere del tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lietuvos Rytas Torino non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire questa partita di Eurocup grazie all’applicazione Eurosport Player, una piattaforma che fornisce le gare più entusiasmanti nella stagione della pallacanestro pagando un servizio in abbonamento. La diretta streaming video sarà dunque attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.eurocupbasketball.com troverete invece tutte le informazioni utili su questa partita - il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sulla Eurocup.

QUI LIETUVOS RYTAS

Periodo di magra per la squadra lituana, almeno in Europa: in campionato le cose vanno bene e nel fine settimana è arrivata una vittoria schiacciante su Lietkabelis, altra squadra di Eurocup schiantata con un netto 96-67 grazie ai 24 punti di Travis Peterson. La classifica vede i rossoneri impegnati in un testa a testa con lo Zalgiris Kaunas, rivale di sempre e attualmente avanti di due vittorie; in Eurocup invece il Lietuvos fa tanta fatica e in questo girone di Top 16 ha sempre perso. Anche al PalaRuffini, dove gli è stato fatale il secondo quarto: arrivata al secondo tempo con uno svantaggio di 18 punti, la squadra lituana era riuscita a rientrare ma ha pagato lo sforzo, dovendosi arrendere ad un quarto periodo nel quale Torino ha controllato la situazione. In Eurocup il miglior realizzatore rimane Loukas Mavrokefalidis, il veterano greco che segna 15,3 pun ti a partita ed è anche il miglior rimbalzista con 5,4; ottimo negli assist Chris Kramer (6,7) ma in Top 16 a emergere dal lotto è stato soprattutto Rokas Giedraitis, che firma 15,3 punti e precede lo stesso Mavrokefalidis e Kramer, gli altri due giocatori in doppia cifra. Come detto, potrebbe non bastare vincere questa sera ma è una condizione fondamentale: in caso di sconfitta il Lietuvos sarà comunque eliminato con due giornate di anticipo.

QUI TORINO

Lo abbiamo detto prima: la situazione di casa Auxilium potrebbe essere più pesante del previsto, anche più del -14 incassato al PalaRuffini da Brindisi. Una partita che ha segnato l’esordio di Carlo Recalcati anche in campionato, e che non è andata come previsto: il coach ha parlato di approccio pessimo alla partita e in effetti Torino ha aperto con un -8 nel primo periodo. Tornata in controllo, all’uscita dagli spogliatoi ha subito 30 punti in un quarto segnandone appena 13, ed è lì che inevitabilmente ha perso la partita. Hanno giocato tutti male: l’unico a salvarsi è stato Antonio Iannuzzi autore di 15 punti con 6/9 al tiro e 6 rimbalzi, gli stranieri hanno portato poco alla causa (a parte Deron Washington, 10 punti e 11 rimbalzi). Il problema però non sembra essere tecnico: le dimissioni di Luca Banchi, giunte all’improvviso, hanno creato malcontento nella tifoseria e soprattutto hanno creato una sorta di spaccatura con la dirigenza, ritenuta responsabile dell’addio del tecnico. Adesso si tratta di riprendersi psicologicamente: forse i quarti di Eurocup arriveranno comunque, ma pensando al lungo termine questa Torino sognava in grande e ora si ritrova a dover fare i conti con un possibile crollo delle prestazioni. La partita della Siemens Arena potrebbe essere una prima cartina di tornasole del momento.

