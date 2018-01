Reggio Emilia Unics Kazan/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Unics Kazan, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBigi, valida per la quarta giornata nel girone H di Top 16 in basket Eurocup

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Unics Kazan, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Unics Kazan, quarta giornata nel girone H della Top 16 di basket Eurocup 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 24 gennaio. Ad una sola settimana dalla sfida di andata, la Grissin Bon torna a sfidare la squadra russa in una partita che vale tanto: entrambe infatti si trovano a quota 2 vittorie e una sconfitta e condividono dunque il primo posto in classifica con Villeurbanne. Limoges è tagliata fuori, le altre tre si giocano i due posti per i quarti di finale: la Reggiana parte dal +2 conquistato all’andata in Russia e dunque se dovesse vincere porterebbe di fatto a due le partite di vantaggio sull’Unics, dovendo poi andare a vincere a Limoges per aver la certezza della qualificazione. Naturalmente lo stesso discorso vale per Kazan - a patto che ribalti la differenza canestri - ed ecco perchè la partita di questa sera potrebbe essere determinante, anche perchè presumibilmente l’Asvel batterà Limoges prendendosi la terza vittoria in questo girone davvero combattuto (come lo sono tutti gli altri nella Top 16).

Reggio Emilia Unics Kazan non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire questa partita di Eurocup grazie all’applicazione Eurosport Player, una piattaforma che fornisce le gare più entusiasmanti nella stagione della pallacanestro pagando un servizio in abbonamento. La diretta streaming video sarà dunque attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.eurocupbasketball.com troverete invece tutte le informazioni utili su questa partita - il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sulla Eurocup.

La Grissin Bon è una squadra totalmente diversa da quella che aveva approcciato la stagione perdendo le prime sei partite di campionato: che il roster valesse più di così si sapeva, ma un gruppo abituato a lottare per le finali scudetto e per arrivare a fondo nei tabelloni delle coppe internazionali non è scontato rialzare la testa e iniziare a giocare come sa. Reggio Emilia però lo ha fatto: è andata incontro a qualche altro scivolone (due sconfitte in serie contro Virtus Bologna e Brindisi in Serie A1) ma nell’ultima settimana ha prima espugnato la Basket Hall di Kazan e poi si è concessa il lusso di superare la capolista Torino, prendendosi una vittoria fondamentale in chiave salvezza visto che alle sue spalle hanno vinto tutte o quasi. In Eurocup a dire il vero le cose erano andate bene fin dal principio; la Reggiana non ha avuto enormi problemi nel superare il primo turno e ha approcciato la Top 16 da grande squadra. Contro l’Unics servirà un’altra prova di grande sostanza: vietato farsi prendere dalla deconcentrazione, una sconfitta interna con ribaltamento della differenza canestri potrebbe rimettere tutto in discussione e le ultime due partite del turno diventerebbero un testa a testa drammatico nel quale Massimiliano Menetti e i suoi ragazzi non vogliono entrare.

Nei piani della squadra russa, arrivare a questa quarta giornata con un record di tre vittorie e nessuna sconfitta era una possibilità concreta: dopo aver battuto le due francesi l’Unics sfidava Reggio Emilia sul proprio parquet, dove fino a quel momento aveva perso soltanto una volta (contro il Darussafaka). Invece è stato del tutto sorpreso dalla Grissin Bon, che ha avuto un ottimo approccio ed è stata in grado di confermare il suo vantaggio nel secondo tempo: adesso per Kazan le cose si complicano, perchè un’altra sconfitta dalla truppa emiliana rischierebbe di farlo scivolare al terzo posto della classifica e con due partite da recuperare su Max Menetti e i suoi ragazzi. Cosa che ovviamente lascerebbe ai russi una sola possibilità, ovvero quella di superare l’Asvel. Nell’ultima partita giocata, quella di VTB League, l’Unics ha battuto il VEF Riga con il risultato di 81-69, portandosi al secondo posto di una classifica comandata dal Lokomotiv Kuban e nella quale incredibilmente il Cska Mosca è solo terzo (stesse vittorie di Kazan ma con una partita in più). E’ però l’Europa la reale dimensione della squadra, ed è dunque per questo che l’Unics ha come principale obiettivo quello di arrivare ai quarti di Eurocup.

