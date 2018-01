Trento Buducnost/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Eurocup basket)

Diretta Trento Buducnost, info streaming video e tv. Nuovo banco di prova per i ragazzi di Buscaglia, di ritorno dal terzo KO di fila in campionato contro Virtus Bologna.

Diretta Trento Buducnost (LaPresse)

Trento-Buducnost, è la partita in programma oggi mercoledì 24 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 19.00 al Pala Trento, per il quarto turno del girone G dell’Eurocup 2017-2018. Sfida decisiva in casa delle aquile che nonostante una classifica sfortunata sperano ancor di poter raccogliere abbastanza successi per proseguire il suo cammino nella competizione europea. La sorte finora però non è stata amica della squadra di coach Buscaglia: sono infatti ben due le sconfitte rimediate in tre incontri e 2 i punti registrati a bilancio. Di contro poi ecco la formazione montenegrina diretta concorrente per un posto nel prossimo turno del tabellone, che chiaramente darà del filo da torcere in campo al Pala Trento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Trento-Buducnost non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete assistere a questa partita di Champions League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è garantita dalla piattaforma Eurosport Player, che trasmette le partite delle coppe europee di basket oltre a quelle di campionato. Servirà abbonarsi tramite una quota da versare; sul sito hwww.eurocupbasketball.com troverete invece informazioni utili sulla partita, per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI TRENTO

Se la posizione sul continente di Trento è davvero critica, visto i due insuccessi rimediati nei primi tre turni della fase della Top 16 di Eurocup, anche nel campionato italiano la squadra delle aquile non sta registrando risultati importanti anzi. Nel campionato della Serie A1 la formazione di Buscaglia pare davvero in crisi dopo aver realizzato solo domenica scorsa il terzo KO di fila e il nono nella stagione in corso. Trento infatti è di ritorno dopo le sconfitte subite contro Sassari, Avellino e Virtus Bologna, risultati che hanno fatto scivolare la squadra bianconera solo alla 10^ piazza a quota 14 punti ottenuti in 16 match disputati. Brutti numeri quindi per la squadra di Buscaglia che necessita più che mai di una vittoria ora.

QUI BUDUCNOST

Altri numeri invece per la compagine montenegrina oggi ospite al Pala Trento, in Eurocup che pure nel campionato nazionale. Partendo proprio dalla competizione continentale segnaliamo la seconda piazza nella classifica del girone G con 1 punto, due vittorie e un solo KO rimediato all’esordio della Top 16 contro il capolista Lokomotiv Kuban. Bene per la squadra di Aleksandar Dzikic anche per quanto riguarda il campionato nazionale: prima posizione assicurata con ben 32 punti ottenuti in 17 partite disputate e appone due KO finora rimediati. Un ottimo biglietto da visita quindi per il Buducnost, forte poi della vittoria ottenuta solo pochi giorni fa nel match di andata.

