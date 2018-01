Venezia Olimpia Lubiana/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Venezia Olimpia Lubiana, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio per la dodicesima giornata nel girone C di basket Champions League

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Olimpia Lubiana, basket Champions League (Foto LaPresse)

Venezia Olimpia Lubiana si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 24 gennaio: siamo alla 12^ giornata nel girone C di basket Champions League 2017-2018. La Reyer, reduce dalla vittoria sofferta contro il fanalino di coda Rosa Radom (in overtime) è vicina alla qualificazione ma non può darla per scontata: anzi, al momento è terza con 6 vittorie e 5 sconfitte ma entrava nel turno con altre tre squadre al suo livello. L’Olimpia Lubiana, penultima con 4-7, può solo vincere e anche farlo stasera potrebbe non bastare: gli sloveni però possono centrare la discesa in Europe Cup come anche qualificarsi al prossimo turno della Champions League. A patto però che facciano un grande finale di primo turno: al Taliercio potrebbe essere fondamentale non solo vincere ma anche girare la differenza canestri, perchè a inizio novembre Venezia si era imposta in Slovenia con 10 punti di margine e su questo vantaggio proverà a costruire la sua partita, pur consapevole che anche una sconfitta di misura potrebbe servire a poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Olimpia Lubiana sarà trasmessa in diretta tv e sarà disponibile per tutti in chiaro: l’appuntamento infatti è su Rai Sport - o in alternativa Rai Sport + - il canale raggiungibile al numero 57 del vostro telecomando. La televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire la partita del Taliercio in diretta streaming video, e dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: basterà recarsi sul sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche il portale ufficiale della Champions League che, all’indirizzo www.basketballcl.com, fornisce informazioni utili su questa sfida come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

VENEZIA OLIMPIA LUBIANA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI VENEZIA

Walter De Raffaele continua a combattere con l’emergenza: per la partita di questa sera non avrà a disposizione Gediminas Orelik - lesione al tendine rotuleo - e infatti la società è già sul mercato alla ricerca di un potenziale sostituto. In più Hrvoje Peric potrebbe avere ancora bisogno della maschera protettiva per la frattura al setto nasale; è rientrato Michael Jenkins, ma anche con lui la Reyer ha perso al Taliercio contro la rediviva Varese, che arrivava da una serie di sconfitte ed era ultima in classifica ma è stata sempre avanti nel punteggio domenica sera. Venezia certamente ha pagato le rotazioni accorciate, ma come ammesso dal suo allenatore ha giocato senza energia e non riuscendo mai ad avere qualità nelle sue azioni offensive; tuttavia solo una settimana prima i campioni d’Italia erano andati a vincere al Mediolanum Forum, dunque non si può certo parlare di una squadra in crisi o anche solo in difficoltà. In Champions League la strada è stata irta di ostacoli e non esattamente dritta, ma a tre giornate dal termine del primo turno la Reyer è in piena corsa per andare alla fase successiva; il fattore campo andrà onorato questa sera in una partita comunque difficile, dove l’intensità e le diverse motivazioni potrebbero contare molto come già accaduto contro Varese.

QUI OLIMPIA LUBIANA

L’Olimpia Lubiana è una delle società più importanti nel panorama del basket europeo: in patria ha dominato negli ultimi due decenni vincendo 16 campionati - lo scorso anno è tornata a trionfare dopo otto anni di digiuno - e 20 coppe, mentre in ambito internazionale oltre alla Lega Adriatica aveva conquistato una Coppa d’Europa nel lontano 1994 - si tratta di fatto della Coppa Saporta, scomparsa nel 2002. Oggi però le cose non vanno altrettanto bene: prova ne è appunto il cammino in questa Champions League, dove l’Olimpia sta faticando e ha appena perso in casa contro l’Estudiantes. L’avvio di Lubiana è stato pessimo: tre sconfitte consecutive e cinque nelle prime sei giornate, con girone di andata chiuso con 2-5. Le cose sono leggermente migliorate con il prosieguo del torneo, ma la Champions League rischia di diventare un ricordo tra poche partite; nel roster sloveno troviamo Domen Lorbek, fratello del più famoso Erazem e lui pure passato dall’Italia (con Treviso e Cantù, mentre ad Avellino non ha mai giocato a causa di una fascite plantare, venendo rilasciato dopo una manciata di mesi) e Jordan Morgan, prodotto dell’Università di Michigan che appena dopo il college (nel 2014) aveva tentato un’esperienza nel nostro campionato giocando con la maglia della Virtus Roma.

© Riproduzione Riservata.