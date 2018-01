Olimpia Milano Maccabi/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del Mediolanum Forum valida per la ventesima giornata del girone di basket Eurolega

26 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv si gioca alle ore 20:45 di venerdì 26 gennaio: al Mediolanum Forum torna lo spettacolo del girone unico di basket Eurolega 2017-2018, siamo arrivati alla ventesima giornata e incredibilmente la AX Armani si è rimessa in corsa per la qualificazione ai playoff. Chiaramente il percorso rimane lungo, complicato e con una percentuale di riuscita al momento negativa; tuttavia le due vittorie consecutive hanno ridato linfa alla squadra di Simone Pianigiani, che rimane a quattro partite dall’ottavo posto ma potrebbe aver definitivamente girato l’inerzia a suo favore. La partita di questa sera rischia di diventare fondamentale: non tanto perchè farebbe proseguire Milano nella striscia positiva, ma anche e soprattutto perchè in ottava piazza c’è il Maccabi (10-9) e batterlo significherebbe portare a tre gare la distanza. Da ricordare che all’andata gli israeliani hanno vinto di 11 punti: riuscire a girare la differenza canestri sarebbe la ciliegina sulla torta, a prescindere dagli altri risultati che ovviamente avranno peso specifico nell’economia del cammino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2: sarà dunque un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare o al digitale terrestre a pagamento. Per tutti gli altri la visione della partita di Eurolega è disponibile in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Eurosport Player alla quale bisognerà comunque abbonarsi pagando una quota. Sul sito www.euroleague.net troverete inoltre tutte le informazioni utili sulla partita del Mediolanum Forum - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - e sul torneo.

QUI OLIMPIA MILANO

Battere Unicaja Malaga e Baskonia può essere stata la chiave della stagione: l’Olimpia adesso ha preso grande fidicua nei suoi mezzi e, avendo già un roster competitivo, potrebbe aver fatto il passo decisivo che le permetta di correre davvero per i playoff. Naturalmente in una competizione lunga come l’Eurolega non si possono dare troppe cose per scontate; tuttavia il modo in cui le partite sono state vinte dà tanto morale. Contro Malaga Milano ha dominato, come volendo chiudere in fretta la pratica per dimostrare di poter ancora essere in corsa; alla Fernando Buesa Arena invece l’Olimpia ha rischiato di gettare tutto alle ortiche facendosi recuperare un ampio vantaggio, ma il canestro di Jordan Theodore le ha permesso di espugnare un parquet difficile e battere allo stesso tempo una squadra che potrebbe essere concorrente diretta per la salvezza. A proposito di vittorie sul filo di lana, Pianigiani e i suoi si sono ripetuti in campionato: contro Cremona hanno sperperato nuovamente un buon margine (arrivato anche a 13 punti nel terzo periodo) e sono andati anche sotto di 6, ma hanno recuperato e vinto la partita con una rimessa di Vladimir Micov diventata un alley oop che ha generato la schiacciata di Mindaugas Kuzminskas. Il lituano è stato per distacco il migtlior giocatore lunedì sera: un altro dato che sicuramente può essere importante nella rincorsa all’ottavo posto.

QUI MACCABI TEL AVIV

Rispetto alle ultime stagioni il Maccabi ha fatto un salto di qualità importante: da squadra in difficoltà e non al livello delle migliori è tornata a essere una realtà solida e che può lottare per la gloria, considerato anche - si veda il 2014, ne sa purtroppo qualcosa la stessa Milano - che quando si arriva in fondo gli israeliani sono una delle prime squadre che si vogliono evitare. La stagione di Eurolega sta facendo registrare un record positivo, ma anche una tendenza non eccezionale fuori casa: il Maccabi infatti ha vinto soltanto due volte in trasferta, espugnando la Brose Arena all’esordio assoluto nella stagione e poi vincendo sul campo del Khimki. Per il resto solo sconfitte: questo ovviamente ha impedito di essere più avanti in classifica, anche se il percorso casalingo resta altamente positivo (due sconfitte, contro Olympiacos e Anadolu Efes). Nell’ultima partita è arrivata una vittoria contro la Stella Rossa, ma ci sono anche tre sconfitte nelle ultime cinque; riguardo la posizione attuale e la partita contro l’Olimpia, il Maccabi ovviamente giocherà per vincere ma ad un certo punto potrebbe anche accontentarsi di gestire la differenza canestri e far valere il suo +11 maturato all’andata. Milano si avvicinerebbe a tre partite, ma sarebbero ancora quattro in maniera virtuale e dunque sarebbe comunque una buona dote per Neven Spahija.

