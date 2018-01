Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Pesaro Reggio Emilia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Nelle Marche punti pesanti in palio, 17^ giornata

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pesaro Reggio Emilia (Foto LaPresse, repertorio)

Pesaro Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Lorenzo Baldini e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket alla Adriatic Arena, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Victoria Libertas Pesaro, contrapposta in questo turno alla Grissin Bon Reggio Emilia: si gioca dunque oggi, sabato 27 gennaio alle ore 20.30, uno dei due anticipi di questo turno di campionato. Nella classifica di Serie A entrambe queste squadre non se la passano bene: Pesaro è addirittura ultima con soli 8 punti, se il campionato finisse oggi la retrocessione toccherebbe proprio ai marchigiani; Reggio Emilia ha 12 punti ed è undicesima, posizione che comunque non può soddisfare una formazione come quella emiliana, che nelle scorse stagioni ci aveva abituato ad essere protagonista ai massimi livelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pesaro Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Per Pesaro come abbiamo detto bisogna fare i conti con la dura realtà dell’ultimo posto: nulla è compromesso, perché ci sono ben quattro squadre che precedono la Victoria Libertas di appena due punti, ma è chiaro che per Pesaro questo sarà l’ennesimo campionato di sofferenza, al quale i tifosi marchigiani sono ormai abituati negli anni più recenti. In casa il bilancio della squadra allenata da Spiro Leka non è nemmeno così negativo, avendo Pesaro raccolto tre vittorie in otto partite, ma è chiaro che proprio dal rendimento alla Adriatic Arena passeranno le speranze di salvezza per Pesaro, dunque bisognerà cercare di sfruttare meglio le partite casalinghe, come era successo due settimane fa grazie alla bella vittoria contro Sassari che ha consentito al fanalino di coda della Serie A di chiudere il girone d’andata con un sorriso.

Reggio Emilia invece paga a carissimo prezzo il disastroso avvio fatto di sei sconfitte consecutive, che di fatto hanno chiuso con ampio anticipo le speranze della Grissin Bon di qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia: in seguito Reggio Emilia ha saputo cambiare ritmo, raccogliendo sei vittorie nelle ultime dieci giornate, ma è un ritmo ancora insufficiente per agganciare la zona playoff. Il valore della squadra allenata da Massimiliano Menetti è fuori discussione, come dimostra il positivo cammino tenuto fin qui in una competizione difficile come l’Eurocup, tuttavia in campionato Reggio Emilia dovrà alzare ulteriormente il proprio livello se vorrà agganciare la zona playoff, obiettivo che è certamente alla portata di questa Grissin Bon.

© Riproduzione Riservata.