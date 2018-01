Sassari Torino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Sassari Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida delicata al PalaSerradimigni, 17^ giornata.

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari Torino (Foto LaPresse)

Sassari Torino sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Christian Borgo. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSerradimigni, il palazzetto che ospita le partite casalinghe del Banco di Sardegna Sassari, contrapposto in questo turno alla Fiat Torino: si gioca dunque oggi, sabato 27 gennaio alle ore 20.30, uno dei due anticipi di questo turno di campionato. Nella classifica di Serie A Sassari ha 16 punti (otto vittorie e altrettante sconfitte) ed è dunque proprio ai limiti della zona playoff; posizione non del tutto negativa ma certamente scomoda per una squadra che ha già fallito la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia; Torino starebbe meglio, a quota 20 punti con dieci vittorie e sei sconfitte, ma nelle ultime settimane sta vivendo un periodo complicato che sarebbe bene chiudere al più presto con una bella vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari Torino non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Sassari non sta vivendo una stagione facile: abbiamo già detto della mancata qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, un brutto colpo per una squadra che di recente ha vinto ben due volte questa competizione; in Champions League le cose non vanno meglio nonostante la vittoria di martedì contro i lituani della Juventus Utena, dunque il bilancio per la Dinamo di coach Federico Pasquini è fin qui piuttosto negativo. Il girone di ritorno sarà dunque fondamentale: non raggiungere i playoff sancirebbero un fallimento per il Banco di Sardegna, che altrimenti potrebbe puntare al ruolo di mina vagante, magari seguendo l’esempio di Trento nella passata stagione. Con Torino sarà un test impegnativo, ma anche l’occasione ideale per dimostrare che a Sassari vincere è difficile per tutti.

Quanto a Torino, il giudizio complessivo sulla stagione della Fiat sarebbe più che positivo: un bel girone d’andata, con qualificazione in Coppa Italia conquistata in anticipo e senza patemi, più un buon cammino in una competizione difficile quale è l’Eurocup. Nelle ultime settimane però qualcosa sembra essersi rotto, con l’improvviso e inatteso addio di coach Luca Banchi che ha svelato evidenti difficoltà fuori dal campo. Al posto di Banchi è arrivato uno degli allenatori più esperti e vincenti del nostro basket, Carlo Recalcati, ma evidentemente la squadra ha pagato questo momento difficile e domenica scorsa ha clamorosamente perso in casa in modo netto contro Brindisi (68-82). Una sconfitta di per sé non è certamente un dramma, tuttavia è chiaro che per non peggiorare la situazione sarebbe importante tornare subito alla vittoria.

