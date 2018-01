Avellino Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Avellino Brescia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Imprevisto scontro al vertice in Irpinia, 17^ giornata

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino-Brescia (LaPresse) - immagine di repertorio

Avellino Brescia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Vicino e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questo turno alla Germani Brescia: si gioca dunque oggi, domenica 28 gennaio alle ore 17.00, l’inatteso scontro al vertice del campionato. Nella classifica di Serie A infatti sia Avellino sia Brescia hanno 24 punti, frutto di ben dodici vittorie e sole quattro sconfitte nelle precedenti sedici giornate, e guidano la graduatoria insieme a Milano, con cui formano un terzetto che era imprevedibile ad inizio stagione, soprattutto per quanto riguarda Brescia che è senza ombra di dubbio fin qui la rivelazione della stagione 2017-2018 del basket italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Avellino Brescia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Naturalmente si scontrano due squadre che stanno bene e hanno il morale alto. Avellino si è tolta addirittura la soddisfazione di chiudere al primo posto il girone d’andata, conquistando così la testa di serie numero 1 nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Una soddisfazione grande e anche meritata, se si considera che la Sidigas Avellino è stata capace di vincere sia contro Milano (al Forum di Assago) sia contro Brescia. Il girone di ritorno è iniziato sabato scorso con una piccola battuta d’arresto, la sconfitta sul campo di Reggio Emilia, che comunque naturalmente nulla toglie a quanto fatto finora dalla squadra di Stefano Sacripanti. I problemi per Avellino sono semmai in Champions League, dove il cammino della Sidigas è stato meno brillante, tuttavia è chiaro che per gli irpini la priorità della stagione sarà dare il massimo possibile in Italia, per scrivere pagine memorabili della storia della Scandone.

Quanto a Brescia, non si possono che fare i complimenti alla squadra di Andrea Diana, capace di cominciare il proprio cammino in Serie A con una striscia di nove vittorie consecutive. Una striscia da record per una formazione che certamente non era partita con l’obiettivo di primeggiare: sul campo però la Leonessa ha dimostrato quanto vale e si candida dunque ad essere protagonista anche in Coppa Italia e magari pure ai playoff. Non è mancato un momento difficile per la Germani, con tre sconfitte consecutive a cavallo di Capodanno che potevano segnare un crollo; Brescia invece ha saputo reagire e ha ottenuto due vittorie nelle ultime due giornate, contro avversarie magari non impossibili come Pistoia e Pesaro, che però avrebbero certificato la crisi in caso di esito differente. Brescia invece è viva e pericolosa per tutti, anche se naturalmente il match di Avellino sarà un test molto importante per i lombardi.

