Brindisi Pistoia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Brindisi Pistoia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Acceso scontro salvezza in Puglia, 17^ giornata

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brindisi Pistoia (LaPresse, repertorio)

Brindisi Pistoia sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Guido Federico Di Francesco e Valerio Grigioni. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaPentassuglia, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Happy Casa Brindisi, contrapposta in questo turno alla The Flexx Pistoia: si gioca dunque oggi, domenica 28 gennaio alle ore 19.00, un delicato scontro fra due squadre che condividono l’obiettivo della salvezza. Nella classifica di Serie A infatti sia Brindisi sia Pistoia hanno 10 punti, frutto di cinque vittorie e undici sconfitte nelle precedenti sedici giornate; un bilancio certamente non eccellente, ma che comunque tiene Happy Casa e The Flexx perfettamente in linea con la salvezza, che è d’altronde l’obiettivo fondamentale sia per Brindisi sia per Pistoia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brindisi Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Brindisi è reduce dalla bella vittoria sul parquet di Torino: vero che ultimamente la Fiat ha vissuto vicende particolari, ma andare a vincere di 14 punti in casa dei piemontesi resta comunque una grande soddisfazione per i ragazzi di coach Frank Vitucci, bravi a sfruttare nel migliore dei modi le difficoltà di una squadra che tecnicamente resta superiore a Brindisi. Il cammino della Happy Casa è stato fin da subito complicato in questa Serie A che i pugliesi hanno iniziato con cinque sconfitte consecutive. Le due prestigiose vittorie casalinghe contro Avellino e Virtus Bologna erano stati segnali importanti ma, dopo un’altra striscia di quattro sconfitte consecutive, la svolta è arrivata nell’ultimo mese, quando la Happy Casa è stata capace di vincere tre partite su quattro, prima in casa contro Varese e poi addirittura con un doppio colpaccio esterno, violando i parquet di Reggio Emilia e Torino. Adesso però bisogna tornare a sfruttare il fattore campo, perché tre sole vittorie al PalaPentassuglia restano poche per Brindisi.

Pistoia aveva iniziato decisamente meglio, con due vittorie consecutive per la squadra di Vincenzo Esposito, che poi però ha inanellato sei sconfitte consecutive (-48 a Reggio Emilia) che hanno spinto la The Flexx nei bassifondi della classifica. A dicembre una piccola ripresa con le due vittorie nel doppio turno casalingo contro Torino e Pesaro, ma è la continuità a fare difetto a Pistoia, che poi ha infilato un’altra striscia negativa di cinque sconfitte prima di tornare a vincere domenica scorsa, in casa contro Capo d’Orlando. In trasferta dunque resta isolata la vittoria che i toscani avevano ottenuto il 5 ottobre alla prima giornata proprio in Sicilia, contro la Betaland che è la vittima preferita di Pistoia. Bissare anche la vittoria ottenuta all’andata contro Brindisi sarebbe naturalmente un grande passo avanti verso l’obiettivo della salvezza.

© Riproduzione Riservata.