Capo d’Orlando Virtus Bologna/ Streaming video-diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Capo d’Orlando Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Trasferta in Sicilia per la Virtus, 17^ giornata

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Capo d'Orlando Virtus Bologna, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Gianluca Sardella e Martino Galasso. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSikeliArchivi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Betaland Capo d’Orlando, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna: si gioca dunque oggi, domenica 28 gennaio alle ore 18.00, questa sfida fra squadre che vivono momenti molto diversi. Nella classifica di Serie A infatti Capo d’Orlando ha appena 10 punti, frutto di cinque vittorie e undici sconfitte, che rendono i siciliani una delle principali indiziate nella lotta retrocessione; la Virtus Bologna è invece una neopromossa di lusso, per tradizione e per ambizioni della proprietà, ruolo che i 18 punti (nove vittorie e sette sconfitte) confermano, perché dopo avere raggiunto le Final Eight di Coppa Italia si punta naturalmente ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Capo d’Orlando Virtus Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Capo d’Orlando sta vivendo un periodo molto difficile: la Betaland di coach Gennaro Di Carlo ha definitivamente salutato la Champions League e deve anzi pensare con una certa preoccupazione alla situazione in campionato. L’ultima delle cinque vittorie in Serie A per Capo d’Orlando è infatti arrivata il 16 dicembre scorso in casa contro Brindisi; da allora, i siciliani hanno raccolto cinque sconfitte consecutive che stanno trascinando la Betaland verso il basso, anche perché sono tutte arrivati con passivi molto pesanti, dai 10 punti accusati contro Cremona in casa in su. Insomma, non solo Capo d’Orlando non sa più vincere, ma non ci è mai nemmeno andata vicina da metà dicembre in poi, come hanno confermato domenica scorsa i 22 punti di scarto subiti contro una diretta concorrente per la salvezza come Pistoia. Bisogna dunque invertire al più presto questa pessima tendenza, anche se la Virtus Bologna non è di certo l’avversaria migliore per farlo.

La squadra di coach Alessandro Ramagli sta infatti avendo un cammino ben diverso rispetto ai siciliani: per la Virtus sono infatti arrivate cinque vittorie nelle ultime sei giornate, che hanno spazzato via i dubbi legati a un complicato inizio di stagione che poteva comunque essere comprensibile per una neopromossa, sia pure decisamente speciale. Adesso la Segafredo marcia a ritmi molto alti, ha conquistato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e punta naturalmente a raggiungere anche i playoff, nella migliore posizione di classifica possibile. Il turbolento successo di domenica scorsa contro Trento ha lasciato come sgradevole eredità la squalifica per tre giornate di Alessandro Gentile: per la Virtus sarà un ulteriore esame di maturità, perché Bologna dovrà dimostrare di saper vincere anche senza uno dei giocatori più importanti della sua rosa.

