Cremona Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 17^ giornata)

Diretta Cremona Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Bel derby lombardo al PalaRadi, per la 17^ giornata

28 gennaio 2018

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Cantù (LaPresse, repertorio)

Cremona Cantù sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Emanuele Aronne e Alessandro Nicolini. Appuntamento per questa partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRadi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Vanoli Cremona, contrapposta in questo turno alla Red October Cantù: il derby lombardo si gioca dunque oggi, domenica 28 gennaio alle ore 20.45 ed è il posticipo televisivo di questo turno. Nella classifica di Serie A le due squadre lombarde meritano lodi, perché entrambe finora hanno fatto più di quanto ci si potesse attendere: Cantù ha 18 punti e Cremona 16, entrambe al termine del girone d’andata hanno colto l’inatteso traguardo della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, davvero niente male per chi è stato ripescato in estate come Cremona o per chi fuori dal campo deve fare i conti con gravi difficoltà societarie, come Cantù. Adesso entrambe vogliono inseguire un posto ai playoff: sarà già uno scontro diretto?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cremona Cantù sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, dunque sarà la partita di questa giornata che sarà visibile a tutti gli appassionati in chiaro sul canale 57 del telecomando. Di conseguenza, il derby lombardo sarà visibile in diretta streaming video anche tramite Rai Play per tutti, oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

La Vanoli Cremona era retrocessa nello scorso campionato, chiuso all’ultimo posto; si è salvata grazie ai guai di Caserta che hanno portato al ripescaggio dei lombardi e adesso troviamo la squadra allenata dal c.t. della Nazionale Meo Sacchetti fra le prime otto al termine del girone d’andata e di conseguenza fra le squadre qualificate per la Coppa Italia. Difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più a Cremona: domenica scorsa è finita una striscia di quattro vittorie consecutive a partire dalla dodicesima giornata che sono state fondamentali per portare la Vanoli alla Final Eight, ma avere perso di appena due punti al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano non costituisce di certo un ridimensionamento delle ambizioni di Cremona, che anzi ha dimostrato di essere in grado di lottare alla pari con ogni avversario e di avere decisamente svoltato dopo un inizio di stagione non facile.

Cantù però merita forse ancora più complimenti: la situazione in Brianza è difficilissima, un vero peccato se si pensa a cosa significa Cantù nella storia del nostro basket; eppure, in campo questi problemi non si percepiscono, anzi forse sono una spinta in più a dare il massimo. La Red October Cantù sta andando ogni oltre più rosea aspettativa: un cammino positivo fin da subito, sempre in linea con le posizioni di metà classifica, impreziosito nel finale del girone d’andata dalle due vittorie contro Capo d’Orlando e Brindisi che hanno dato a Cantù la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La striscia adesso è arrivata a tre successi consecutivi, perché il ritorno è cominciato settimana scorsa con la vittoria contro Sassari: ormai è chiaro a tutti che la Red October sarà una delle candidate per un posto ai playoff.

