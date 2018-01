Fortitudo Bologna Ferrara/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Ferrara, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Ferrara si gioca al PalaDozza alle ore 18:00 di domenica 28 gennaio; è valida per la diciottesima giornata nel girone Est di basket Serie A2 2017-2018. La Consultinvest è chiamata a dare risposte: dopo aver perso a Jesi la squadra di Matteo Boniciolli ha perso l’occasione per avvicinare la vetta (anche Trieste è andata incontro alla sconfitta) e soprattutto è stata anche criticata da una parte dei tifosi per l’atteggiamento molle messo in campo, ancora una volta. Ferrara è una squadra che vuole i playoff: al momento è appena fuori, ma deve recuperare una sola partita a Treviso (deludente) e ha tutte le possibilità per rientrare nelle prime otto. Purtroppo il trend delle ultime giornate è negativo, quindi occorrerà provare a rialzare subito la testa.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

La Fortitudo arrivava da quattro vittorie consecutive con cui si era rimessa totalmente in corsa: in particolare avevano brillato le affermazioni di Piacenza e contro Mantova - vittoria al fotofinish - e quella che si era presentata al 2018 era una squadra brillante, in forma e con la possibilità di inseguire l’Alma per il primo posto nel girone Est. A Jesi però c’è stato un crollo verticale: la Consultinvest è andata sotto di 13 punti al termine del primo tempo e ha continuato a subire, senza mai riuscire a rialzare la testa e incassando alla fine un parziale di 23 punti. Tirando con il 38% da 2 punti e il 22% dall’arco non si può certo pensare di andare lontani; ancora una volta Matteo Boniciolli ha battuto sul tasto dell’intensità, ricordando come questa squadra valga quanto le altre se ogni sera non mette in campo la giusta energia per 40 minuti. Si è visto benissimo la scorsa settimana: i big sono spariti dal campo e solo Matteo Chillo (13 punti e 8 rimbalzi) ha dato risposte giuste; vero che mancava Stefano Mancinelli, ma anche così non si può certo spiegare una partita che, purtroppo per Bologna, non è la prima che viene affrontata con questo spirito al ribasso. La corsa alla promozione è lunghissima, e nei playoff questo atteggiamento rischia di essere deleterio.

QUI FERRARA

Ferrara è in ripresa, e lo ha dimostrato battendo Imola una settimana fa; arrivava certo da due sconfitte anche pesanti (una nel punteggio contro Montegranaro, l’altra interna contro Piacenza), ma ancora prima aveva saputo dominare a Jesi (+21) e schiantare Bergamo con un clamoroso 103-58. Una squadra insomma che appare decisamente in salute: contro l’Andrea Costa ha vissuto un primo tempo in altalena (un +8 diventato -4) ma nella ripresa ha dominato con la difesa, concedendo appena 22 punti agli avversari che sono stati costretti a tirare con il 29% dal perimetro (poi Imola ci ha messo del suo avendo il 61% in lunetta). Nella prestazione della Bondi va segnalato Erik Rush, già visto al piano di sopra in Italia: per lui 19 punti e 10 rimbalzi tirando 7/13 per 24 di valutazione. A dargli una mano è poi arrivato il contributo di Mike Hall, un veterano che per la A2 continua a essere un lusso: 16 punti e 10 rimbalzi con il 50% dal campo, ma Ferrara ha mandato altri due giocatori in doppia cifra (Riccardo Cortese e Yankiel Moreno), segno di una squadra che sa trovare varie soluzioni e che arriva a Bologna sapendo di poter fare il colpo, anche in virtù di una Consultinvest che potrebbe avere problemi nell’approccio alla partita.

