Latina Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Latina Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Latina Napoli, diciottesima giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018, si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 gennaio: al PalaBianchini le due squadre sono in campo per obiettivi diversi e la sensazione che almeno una delle due non riuscirà a ottenere quanto sperato. Parliamo ovviamente del Cuore Basket. che ha vinto solo due delle 16 partite giocate (deve recuperare la sfida contro Legnano, che è stata rinviata) e ha tre gare di svantaggio rispetto alla Virtus Roma che rappresenta la quota dei playout, mentre dovrebbe recuperarne quattro - senza considerare le sfide dirette - per arrivare alla salvezza immediata. Insomma: davvero complicato, mentre per Latina (8-9) l’aggancio ai playoff è alla portata visto che al momento in ottava posizione ci sono ben quattro squadre e che Agrigento sarebbe l’ultima qualificata solo per un discorso legato agli incroci e alla classifica avulsa, che ovviamente si modificherà nel corso del campionato. Dunque una sfida pressante per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Latina Napoli non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre tutti gli appassionati potranno avvalersi della piattaforma Eurosport Player per seguirla in diretta streaming video: attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone richiede il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche il sito www.legapallacanestro.com dove potrete trovare tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI LATINA

La Benacquista arriva dalla sconfitta di Rieti in un derby laziale molto sentito, ma nella settimana precedente era tornata a vincere al PalaBianchini battendo Agrigento; nelle ultime uscite Latina ha fatto decisamente meglio in trasferta, almeno in termini generali visto che ha comunque perso le ultime due (era caduta in un altro derby, quello contro la Virtus Roma). I colpi esterni di Treviglio e, soprattutto, Casale Monferrato hanno contribuito a mantenere la squadra in zona playoff, con la possibilità di fare il passo ulteriore e prendersi davvero la qualificazione alla post season; nella partita di Rieti ci sono stati 25 punti e 7 rimbalzi del solito Benjamin Raymond, un giocatore che in stagione viaggia a 21,4 punti e 7,1 rimbalzi tirando con il 56% da 2 punti e il 39% dal perimetro; è soprattutto a lui che si affidano le speranze della squadra, ma va certamente citato anche Josh Hairston che domenica scorsa ha timbrato 18 punti catturando 6 rimbalzi, tirando 9/12. Un giocatore da 19,5 punti e 4,9 rimbalzi; come al solito sono i due americani a tirare la carretta, il folto gruppo di italiani deve allora farsi trovare pronto alla bisogna, come nel caso di Andrea Saccaggi che aveva messo 9 punti con 4 assist ma anche un brutto 2/7 al tiro senza triple a bersaglio. Oggi la sfida contro gli stranieri di Napoli si preannuncia molto interessante, Latina spera di uscire vincente dal PalaBarbuto così da fare un passo avanti ulteriore verso l’ottavo posto.

QUI NAPOLI

Ormai per il Cuore Basket siamo ben oltre il concetto di ultima spiaggia: la squadra partenopea ha perso le ultime sei partite ed è stata particolarmente pesante quella del Palazzetto dello Sport di Roma, perchè battere Eurobasket avrebbe significato ridurre a due le partite di ritardo da una concorrente diretta per la salvezza e invece il divario si è alzato a quattro sfide, che sono poi cinque visto che Roma ha vinto entrambe le partite dirette contro Napoli. I 54 punti segnati hanno rappresentato il record negativo per la squadra campana: Napoli ha tirato con il 26% dal perimetro ed è andata in lunetta appena 7 volte, ma ha anche segnato appena 4 canestri assistiti e avuto un solo giocatore in doppia cifra per punti, Bruno Mascolo (15) che però ha anche avuto 1/5 dalla lunga distanza e perso 4 palloni. Il migliore è stato così Melsahn Basabe (7 punti e 9 rimbalzi) ma purtroppo anche lui fa parte del passato: esattamente come Kerry Carter appena prima, il lungo ha risolto il contratto con la società. Certo sono arrivati altri giocatori, ma quando si cambia così tanto in corsa non è mai un buon segno; infatti la squadra sta andando a fondo e, se anche era nelle previsioni un campionato di sofferenza, certo non ci si aspettava che la classifica fosse così terribile.

