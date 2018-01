Trento Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Trento Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca domenica 28 gennaio per la 17^ giornata del campionato di basket Serie A1

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Venezia, basket Serie A1 17^ giornata (Foto LaPresse)

Trento Venezia sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Borgioni-Quarta; siamo alla seconda giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018 e questa partita del PalaTrento va in scena alle ore 18:00 di domenica 28 gennaio. Entrambe le squadre hanno iniziato male il girone di ritorno, con una sconfitta netta; per questo motivo vanno a caccia di riscatto immediato, anche se la situazione di classifica è diversa. La Reyer ha comunque confermato il suo quarto posto e si trova ad una sola partita di distanza da quello che adesso è diventato un terzetto al comando del campionato; l’Aquila insegue i playoff e allo stesso modo ha una gara da recuperare, ma deve anche stare attenta a quello che succede alle sue spalle. Sicuramente il rischio di retrocessione non è immediato, ma nell’ultimo turno tutte le inseguitrici o quasi hanno recuperato una partita e dunque la Dolomiti Energia non può dare nulla per scontata, anche perchè il doppio impegno con l’Eurocup comincia a farsi sentire dal punto di vista fisico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Venezia verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, dunque sarà fruibile dai possessori di un abbonamento al satellite oppure al digitale terrestre; tutti gli altri potranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che a partire da questa stagione fornisce tutte le partite del massimo campionato di basket in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI TRENTO

Ovviamente la settimana è stata caratterizzata in larga parte dal post-PalaDozza: la rissa creatasi sul parquet di Bologna tra alcuni giocatori è costata cara all’Aquila, che ha perso Jorge Gutierrez per due giornate (la squalifica di Dominique Sutton è stata invece convertita in un’ammenda e il giocatore sarà regolarmente in campo). Al netto dell’accaduto e delle colpe, l’episodio è indice del nervosismo che aleggia in casa Dolomiti Energia: la squadra ha perso le ultime tre partite e la seconda del lotto, quella interna contro Avellino, è costata il posto nelle Final Eight di Coppa Italia. La follia del PalaDozza è se non altro servita a far recuperare qualcosa alla squadra: non che spintoni, manate e pugni siano stati creati ad arte ma è un dato di fatto che da quel momento la squadra, che era sotto di 14 punti e in rottura prolungata, abbia iniziato a recuperare pur senza arrivare al bersaglio grosso. Dominique Sutton ha chiuso con 20 punti e 9 rimbalzi mentre Gutierrez, l’altro protagonista della rissa, ha avuto una serata pessima con 4 punti (2/6 dal campo) e 4 palle perse, risultando anche il peggiore dei suoi nel dato del plus/minus (-11). Adesso l’Aquila deve tornare a spiccare il volo: aveva avuto un momento negativo all’inizio del campionato e ne era uscita, i tifosi sperano che possa succedere lo stesso adesso anche se Maurizio Buscaglia continua a registrare le prove negative di Joao Gomes (2 punti con 1/6 al tiro contro la Virtus Bologna).

QUI VENEZIA

La Reyer non arriva a questa trasferta nel migliore dei modi: aveva la grande occasione per fare un passo in più in classifica e raggiungere la vetta - vista la sconfitta di Avellino - ma è caduta in casa contro Varese, una squadra che veniva da una serie importante di sconfitte e aveva la fiducia sotto la suola delle scarpe. Per di più la sconfitta di Venezia è stata brutta: in un paio di occasioni i campioni d’Italia sono riusciti a rientrare fino ad un possesso di distanza ma, come ammesso da Walter De Raffaele, i tentativi di rimonta sono più che altro stati frutto di inerzia e di qualche calo avversario più che di una reale intensità e qualità di Venezia. Chiaramente la situazione fisica della squadra incide: la scorsa settimana al Taliercio non c’era Gediminas Orelik - stagione finita per il lituano - Michael Jenkins era appena rientrato e Hrvoje Peric (2 punti) ha dovuto giocare con una maschera protettiva per sopperire alla frattura al naso, cosa che ovviamente gli ha causato qualche problema. La classifica resta interessante e importante, ma la Reyer sa di non poter tirare troppo la corda: in questo momento c’è anche il rischio di perdere la quarta posizione, il che significherebbe dover giocare il primo turno dei playoff senza il fattore campo. La stagione è comunque lunga e già oggi i campioni d’Italia potrebbero ritrovarsi fino a prendersi la vittoria.

© Riproduzione Riservata.