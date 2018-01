Varese Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Varese Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live del derby lombardo che si gioca per la diciassettesima giornata nel campionato di basket Serie A1

29 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Varese Milano, basket Serie A1 17^ giornata (Foto LaPresse)

Varese Olimpia Milano sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Bartoli-Caiazza: grande posticipo quello di lunedì 29 gennaio (ore 20:45) nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. In campo due delle società più storiche del nostro movimento, senza dubbio le più vincenti: rivalità e tradizione, ci sarà tutto al PalA2A. Tuttavia, il momento è diverso: non solo quest’anno (Varese è 5-11 ed entrava nel turno come penultima in classifica, Milano con 12-4 era nel terzetto di comando) ma in generale nelle ultime stagioni, a partire cioè da quando Giorgio Armani ha preso possesso dell’Olimpia e più in generale dal post-scudetto di Varese (1999), salvo qualche anno sparso e sopratutto il 2012-2013, quando l’allora Cimberio vinse la regular season per poi perdere la semifinale contro Siena. Dunque la Openjobmetis cerca punti importanti per salvarsi, non potendo permettersi di guardare anche solo ai playoff; Milano invece vuole il primo posto in regular season e ovviamente ha lo scudetto come traguardo ultimo - oltre alla Coppa Italia che giocherà tra poco, e che invece Varese ancora una volta non è riuscita a raggiungere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Olimpia Milano è trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, dunque è una delle tre gare che in questa giornata di Serie A1 avrà copertura televisiva; l’appuntamento è però riservato ai soli possessori di un abbonamento alle tv a pagamento (satellite o digitale terrestre), tutti gli altri possono abbonarsi - se non l’hanno ancora fatto - alla piattaforma Eurosport Player che garantisce la copertura in diretta streaming video di tutte le partite del campionato italiano di basket. Ovviamente sulla pagina ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili su questo derby lombardo, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VARESE

La Openjobmetis sta disputando la sua stagione “media” degli ultimi anni: inizio discreto, crollo verticale in autunno-inverno, ripresa che però non è sufficiente per archiviare i playoff nei quali si era tornato a sperare. E’ stato così l’anno scorso ed era stato così anche nell’anno di Paolo Moretti, o in quello in cui Attilio Caja era subentrato in corsa a Gianmarco Pozzecco: è chiaro che una società del genere non possa stare a lungo senza giocare la post season, ma la realtà di questi anni è difficile. Nell’ultimo campionato Varese era stata anche ultima prima di inanellare una grande striscia nel girone di ritorno; in questa stagione sta capitando lo stesso, perchè dopo aver perso in serie ritrovandosi sul fondo della classifica la Openjobmetis ha iniziato la seconda parte del torneo prendendosi un’incredibile vittoria sul campo della Venezia campione d’Italia, stando sempre avanti nel punteggio e giocando per una volta una partita solida per tutti i 40 minuti. Forse è vero che, come aveva detto De Raffaele, la classifica di Varese non rispecchia il reale valore della squadra ma le partite vanno vinte sul campo; la Openjobmetis spera di farlo anche questa sera per avvicinare la salvezza. Intanto sul mercato è stato acquistato Tyler Larson, che arriva come sostituto di Antabia Waller.

QUI OLIMPIA MILANO

E’ un buon momento per l’Olimpia, che come abbiamo già detto punta al bersaglio grosso dello scudetto: finalmente anche Mindaugas Kuzminskas sta entrando negli schemi della squadra e le sue ultime prestazioni sono state assolutamente confortanti. La partita contro Cremona, decisa proprio da una sua schiacciata su rimessa geniale di Vlado Micov, è un po’ il riassunto della stagione di Milano: squadra che quando è in fiducia e gioca al massimo è imbattibile a livello nazionale, ma che impiega poco per essere preda delle sue paure. Senza intensità questa Olimpia può andare incontro a quanto accaduto lo scorso lunedì al Forum: avanti anche di 13 punti nel terzo periodo, ha subito un parziale di 0-11 all’inizio del quarto conclusivo e si è trovata sotto di 6, prima di rispondere con un 13-5 che le ha dato la vittoria. Le notizie positive per Simone Pianigiani sono arrivate anche dall’Eurolega, dove la squadra ha rialzato la testa e sembra potersi rimettere in corsa per i playoff; in campionato invece è arrivata la pronta reazione dopo la sconfitta interna contro Venezia. Forse gli episodi negativi per l’Olimpia sono un po’ troppi in questa stagione, ma la sensazione è che per tutte le avversarie vincere una serie di post season contro questo gruppo resti impresa decisamente complicata, dunque l’obiettivo è sì quello di vincere la regular season ma anche entrare nelle prime due o tre potrebbe essere l’ideale nei pensieri di Pianigiani e del suo staff.

© Riproduzione Riservata.