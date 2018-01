Video/ Brindisi Pistoia (88-74): highlights della partita (Basket A1 17^ giornata)

Video Brindisi Pistoia (risultato finale 88-74): highlights della partita di basket valida nella 17^ giornata del campionato di Serie A1. Nuovo KO per i toscani!.

Serata trionfale al PalaPentassuglia per la Happy Casa Brindisi. Gli uomini di coach Vitucci superano la The Flexx Pistoia in uno scontro diretto di importanza cruciale in chiave salvezza, sistemando anche la differenza canestri con gli avversari. All'andata infatti la New Basket venne sconfitta di sei. Oggi i biancazzurri hanno rifilato ai toscani un gap di 14 punti (88-74), avvicinandosi ulteriormente all'obiettivo della permanenza nel massimo campionato, giunto oggi alle 17esima giornata. Basti pensare che Brindisi, oltre a staccare la stessa Pistoia di due lunghezze, si lascia alle spalle anche Capo D'Orlando e Varese (che domani affronterà in casa Milano), aumentando a quattro i punti di vantaggio dal fanalino di coda Pesaro.

SINTESI PRIMO QUARTO

Si parte forte. Apre le danze Smith con una splendida tripla, pareggia i conti immediatamente McGee, anche lui con una bomba da fuori area. Lalanne e Suggs allungano il vantaggio brindisino mentre Pistoia commette diversi errori in fase di possesso. Nella prima fase di gara l'Happy Casa sembra poter prendere il largo ma la The Flexx non è d'accordo e in poco tempo riesce a recuperare. Gaspardo e McGee si muovono molto riuscendo a offrire diverse soluzioni al portatore di palla. Arriva anche il primo canestro di giornata di R. Moore: 13-13. I toscani sembrano aver trovato le giuste contromisure per contrastare l'avversario. A livello reattivo Pistoia colpisce spezzando le intenzioni degli avversari. Della Rosa sforna una tripla e McGee si conferma pragmatico. Il primo quarto si chiude sul 20-21.

SINTESI SECONDO QUARTO

Ivanov allarga subito il distacco ma Brindisi non ci sta e si fa subito sotto con Mesicek. Ancora una magia del numero 7 e un movimento corretto di Suggs: i pugliesi risorgono. La gara è spettacolare. Pistoia non ne vuole sapere di condere il fianco agli avversari e ben presto recupera ed effettua il controsorpasso. In questa fase del match sale in cattedra Gaspardo. Il numero 10 della The Flexx timbra più volte il cartellino dimostrando estrema freddezza e precisione. Brindisi si ferma. I tentativi dei padroni di casa sono ben interpretati dalla difesa pistoiese. Moore e McGee danno il cambio a Gaspardo accumulando punti preziosi. Il primo tempo si chiude con Pistoia in vantaggio, anche se Brindisi nel finale riesce a dimezzare lo svantaggio. Si va a riposo sul 39-44.

SINTESI TERZO QUARTO

Il momento positivo di Gaspardo prosegue anche nel secondo tempo. A inizio terzo quarto il 10 degli ospiti porta il risultato sul 39-46. Tuttavia Brindisi ha cambiato registro rispetto al primo tempo. I locali in fase di possesso dimostrano maggior dinamismo riuscendo ad andare al tiro con maggior frequenza rispetto ai toscani. Anche sulle seconde palla l'Happy Casa domina. Pistoia prova a ripartire in contropiede ma senza successo. Il sorpasso lo firma Lalanne: 55-54. Moore rincara subito la dose con una tripla. Il pubblico brindisino ci crede. Pistoia non riesce a ritrovarsi. Il solo McGee non basta, Brindisi va ancora a segno. Nel terzo quarto i padroni di casa hanno realizzato ben 33 punti, quasi doppiando la The Flexx (19). A 10 minuti dal termine il risultato è di 72-63.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Giuri si fa trovare pronto in area e insacca portando a 11 i punti di vantaggio dei pugliesi. La The Flexx prova a reagire ma fatica a trovare spazi in area avversaria. McGee conquista e realizza due tiri liberi. Pistoia non riesce a gettare le basi per impostare un recupero. Brindisi colpisce con costanza. Mesicek e Giuri dominano sulle seconde palle concretizzando la spinta offensiva dei pugliesi. Ivanov per i toscani non basta. Troppo ballerina la fase difensiva della The Flexx per riuscire a neutralizzare i tentativi avversari. Con lo scorrere del tempo Pistoia è costretta a rischiare qualcosa in più. Suggs e Lalanne colpiscono in contropiede. Brindisi vince 88-74.

