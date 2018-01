Isaiah Thomas/ Video, esordio da favola con Cleveland: 17 punti e vittoria su Portland (basket NBA)

Nella notte NBA è arrivato l'esordio di Isaiah Thomas con la maglia dei Cleveland Cavaliers: 17 punti e vittoria su Portland per il giocatore più chiacchierato della scorsa estate. Il video

03 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Isaiah Thomas ha debuttato con i Cleveland Cavaliers (da facebook.com/nba)

Il ritorno in campo di Isaiah Thomas non poteva essere migliore: 17 punti con 6/12 al tiro (3/8 dall’arco), 2/4 ai liberi, 3 assist e 17 punti in poco meno di 19 minuti sul parquet. I Cleveland Cavaliers battono Portland (127-110) e migliorano il loro record a 25-12, terzi nella Eastern Conference con 3,5 partite da recuperare per il primo posto che attualmente è dei Boston Celtics. Un’ovazione ha accolto Thomas sul parquet: maglia numero 3, la guardia ha preso il posto di José Calderon con 4’33’’ da giocare nel primo periodo e ha fatto così il suo debutto con Cleveland. Arrivato nel corso dell’estate - ne parleremo a breve - Thomas era rimasto fermo fino alla scorsa notte a causa di un problema all’anca: ad un certo punto si era addirittura ventilata l’ipotesi che lo scambio shock (“blockbuster trade, come la chiamano dall’altra parte dell’oceano) potesse saltare per le condizioni fisiche del folletto di Tacoma (stato di Washington) e per i dubbi circa il suo rientro. Formalizzato l’affare, Thomas è però rimasto ai box a lungo: nel frattempo i Cavaliers hanno avuto i loro problemi nell’avvio di stagione, poi si sono ripresi e adesso possono contare su una marcia in più nel motore. L’obiettivo è sempre lo stesso: il titolo NBA, già vinto nel 2016 - e fu storico - e ancora possibile se hai in squadra un certo LeBron James. Sarebbe la quarta finale consecutiva: l’ultima volta era successo ai Miami Heat (2011-2014) che, guarda un po’, avevano a roster l’ex Prescelto (oggi Re, a tutti gli effetti) peraltro in coppia con Dwyane Wade, che lo ha raggiunto in estate.

L’ESTATE DI THOMAS

Da qualche tempo, in rete circola un video che mostra la reazione di Isaiah Thomas nel momento in cui ha saputo di essere stato ceduto a Cleveland: da guardare, perchè riassume perfettamente il sensazionalismo creato. Lo scorso anno la guardia ha giocato per distacco la miglior stagione NBA (28,9 punti con il 46,3% dal campo e 5,9 assist) trascinando i Boston Celtics a vincere la Eastern Conference e alla finale ad Est, persa proprio contro Cleveland. Proprio all’avvio dei playoff la vita di Thomas ha subito una svolta: la morte della sorella Chyna, cui era legatissimo (aveva 23 anni), in un incidente stradale. Sceso comunque in campo per gara-1 contro i Chicago Bulls, in quel momento è andato oltre la figura di leader tecnico e guida della squadra: agli occhi dei tifosi Thomas ha concretizzato il mito del “Celtic Pride”, e pazienza se la corsa si è fermata ad un passo dalla finale (per Boston sarebbe stata la prima dopo sette anni). Ecco perchè l’ultimo giorno di agosto la trade che lo ha portato nell’Ohio ha suscitato perplessità: Kyrie Irving ha deciso di non voler più vivere all’ombra di LeBron, dopo sei anni ha lasciato i Cavs e Danny Ainge, General Manager di Boston, non ha esitato nello spedire a Cleveland Thomas (con Jae Crowder, Ante Zizic e due scelte, tra cui la prima del prossimo draft) per arrivare al playmaker. Isaiah non l’ha presa bene, nel Massachusetts non l’hanno presa bene: uno dei casi in cui anche la grande macchina economica della NBA si è fermata a riflettere sulla bontà umana ed emotiva dello scambio. Sia come sia, Thomas si è messo a servizio della nuova squadra: dopo aver applaudito a bordo campo tra ottobre e dicembre, nella notte è finalmente arrivato il suo momento e le premesse non sono affatto male.

© Riproduzione Riservata.