Trento Cedevita Zagabria/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Trento Cedevita: streaming video e tv, orario, risultato live. In Eurocup di basket per la Dolomiti Energia inizia la Top 16 (oggi 3 gennaio).

03 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Cedevita Zagabria (LaPresse)

Trento Cedevita Zagabria si gioca questa sera, mercoledì 3 gennaio 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaTrento, dove per la Dolomiti Energia Trentino inizia oggi la Top 16 della Eurocup di basket 2017-2018, affrontando la formazione della capitale croata. Si riparte dunque con la seconda fase della competizione europea: le prime quattro di ciascun girone della prima fase hanno avuto accesso alle Top 16, dove Trento e Cedevita Zagabria sono state inserite nel girone G insieme ai montenegrini del Buducnost Podgorica e ai russi della Lokomotiv Kuban Krasnodar. Adesso il gioco si fa sempre più duro, perché il livello si alza e solamente le prime due di ciascun girone accederanno ai quarti di finale. Si gioca tutte le settimane da oggi al 7 febbraio: Top 16 brevi ma intense per Trento e le altre due squadre italiane, Torino e Reggio Emilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Trento e Cedevita Zagabria non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La Dolomiti Energia Trentino in campionato è stata protagonista finora di un cammino non esaltante per chi nella scorsa stagione arrivò fino alla finale scudetto, anche se va detto che quello fu un exploit sensazionale per Trento, certamente difficile da ripetere. La squadra di coach Maurizio Buscaglia ha avuto finora un rendimento piuttosto altalenante ma in casa (dove oggi inizia il cammino nelle Top 16) ha raccolto ben cinque vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali sabato sera contro Torino, anticipo dettato proprio dalle esigenze europee di entrambe le formazioni. In campionato l’obiettivo di Trento nell’immediato sarà conquistare un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, mentre in Eurocup sarà fondamentale partire bene, perché la fase delle Top 16 è composta da sole sei partite, ognuna delle quali ha notevole peso specifico, soprattutto quando devi sfruttare il fattore campo.

© Riproduzione Riservata.