Capo d'Orlando Ventspils/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Capo d'Orlando Ventspils: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi ed è valida per il girone B di basket Champions League

30 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Ventspils, basket Champions League (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Ventspils si gioca alle ore 20:30 di martedì 30 gennaio presso il PalaSikeliArchivi: siamo nella penultima giornata del girone B di basket Champions League 2017-2018. Purtroppo per l’Orlandina questa è una partita inutile: la squadra di Gennaro Di Carlo può giocare soltanto per evitare l’ultimo posto strappandolo al Gaziantep (ma deve sempre vincere e i turchi sempre perdere) e sarebbe comunque un obiettivo platonico. Capo d’Orlando è infatti già fuori da tutto: non può più qualificarsi al prossimo turno della Champions League e non può nemmeno sperare in una discesa in Europe Cup, perchè anche la sesta in classifica ha tre partite di vantaggio. Discorso diverso per Ventspils che, con 5 vittorie e 7 sconfitte, ha ancora tutte le possibilità di proseguire il suo percorso, anche se realisticamente si dovrà accontentare soltanto del quarto posto. Per la Betaland dunque questa dovrà essere una partita di “allenamento” per il campionato, dove la situazione si è parecchio complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Ventspils sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, precisamente sul canale Rai Sport; ovviamente in assenza di un televisore si potrà seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.basketballcl.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

CAPO D'ORLANDO VENTSPILS, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL CONTESTO

E’ un momento di crisi vera per la Betaland: l’ultima vittoria per Gennaro Di Carlo e i suoi ragazzi risale al 17 dicembre, quando al PalaSikeliArchivi è arrivata Brindisi che è stata battuta di un punto. Da allora Capo d’Orlando ha solo perso: lo ha fatto sei volte in campionato e tre in Champions League, dunque stiamo parlando di 9 ko consecutivi che hanno portato all’eliminazione dall’Europa e al penultimo posto in campionato, con la squadra tallonata da Pesaro e a rischio di retrocessione. Le ultime due trasferte sono state disastrose: in Champions League la Betaland è crollata sul campo del Neptunas Klaipeda, mentre in campionato è arrivata la sconfitta interna contro la Virtus Bologna, una partita che di fatto non è ma cominciata visto l’ampio divario incassato già nel primo quarto. Gennaro Di Carlo sta dunque cercando di vedere il positivo: nelle ultime uscite Vojislav Stojanovic, serbo di 20 anni, ha giocato davvero bene e al momento ha una media di 10,2 punti con il 44,4% dall’arco nelle partite di campionato, e arriva dal career high (in Italia) di 24 punti, frutto di un 6/7 dalla lunga distanza.

E’ chiaro che sia ancora troppo poco, ma se non altro c’è un motivo per essere soddisfatti; Ventspils invece condivide il quarto posto in classifica con Paok Salonicco e Chalon, e deve anche difendersi dal possibile ritorno del Gaziantep. La squadra lettone ha una differenza canestri migliore dei greci e peggiore dei francesi, in più ha la doppia sfida diretta a favore nei confronti dei francesi e deve ancora giocare la sfida interna contro il Paok, contro cui ha perso di 7 punti in Grecia. Insomma: ci sono tutte le possibilità di qualificarsi e la vittoria al PalaSikeliArchivi in questo senso potrebbe spianare la strada a Ventspils, che spera anche negli incroci del calendario (per esempio, Gaziantep giocherà sul campo di Chalon nell’ultima giornata del girone B, in programma il prossimo martedì).

© Riproduzione Riservata.