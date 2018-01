Hapoel Holon Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Hapoel Holon Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Toto Arena per la 13^ giornata nel girone A di basket Champions League

30 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Hapoel Holon Sassari si gioca alle ore 20:00 di martedì 30 gennaio, ed è valida per la tredicesima giornata del girone A di basket Champions League 2017-2018. Alla Holon Toto Arena la Dinamo ha un unico obiettivo: quello di continuare la sua avventura internazionale “retrocedendo” in Europe Cup. Di fatto un obiettivo già archiviato: basterà una vittoria tra questa sera e la prossima settimana per averne la certezza, ma anche con due sconfitte la Dinamo potrebbe prendersi la quinta o la sesta piazza, per esempio sarebbe molto importante contenere un’eventuale sconfitta sotto i 14 punti (il margine di vittoria dell’andata per il Banco di Sardegna). Sassari ha invece perso la possibilità di proseguire in Champions League per le sfide dirette; l’Unet Holon è una squadra non troppo competitiva, ma se non altro è già qualificata per la Europe Cup; ora spera anche di prendersi la quinta posizione, solo un dettaglio ma che potrebbe essere comunque importante dal punto di vista psicologico, per iniziare al meglio la nuova avventura internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Hapoel Holon Sassari non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire la partita di Champions League grazie alla piattaforma Eurosport Player, attivando il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.basketballcl.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Dinamo non riesce a trovare continuità in questa stagione: anche in campionato ha raramente centrato due risultati utili consecutivi, anzi dopo le quattro vittorie in fila tra metà novembre e metà dicembre (Varese, Brindisi, Brescia e Pistoia) la squadra di Federico Pasquini ha alternato ottime prove a sconfitte di misura ma anche piuttosto pesanti, per esempio quella contro il fanalino di coda Pesaro. In particolare, lontana dal PalaSerradimigni la Dinamo funziona decisamente meno, e lo ha dimostrato anche in Champions League; come abbiamo detto la possibilità di continuare il percorso in questa coppa non è più aperta perchè la squadra si è fatta battere in casa dal Murcia che, per un solo punto, ha girato a proprio favore la differenza canestri. Contro Oldenburg erano arrivate addirittura due sconfitte; dunque strada chiusa, anche perchè in un’eventuale classifica avulsa la Dinamo avrebbe comunque una vittoria meno delle sue rivali, visto che spagnoli e tedeschi si sono divise la posta con due vittorie arrivate entrambe per 20 punti.

In Serie A però è arrivata una bella affermazione su Torino (in crisi) e adesso la classifica è positiva, perchè Pasquini e i suoi si sono accodati a Cremona e Cantù che occupano la settima posizione, dunque ci sono tutte le possibilità di giocare i playoff. L’Hapoel Holon ha perso le ultime due partite di Champions League: non vince dal 9 gennaio quando ha battuto la Juventus Utena per 106-91. Una vittoria fondamentale: con il +15 sui lituani la squadra israeliana ha girato la differenza canestri e, avendola a favore anche nei confronti di Krasnoyarsk (+6 casalingo, -5 esterno) ha la certezza aritmetica di andare a giocare in Eurocup. Peccato che un brutto inizio di stagione abbia impedito di correre anche per il prossimo turno di Champions League; in campionato la squadra sta andando benissimo, con 11 vittorie e 4 sconfitte occupa la seconda posizione in classifica alle spalle del Maccabi Tel Aviv, che ha vinto una partita in più.

