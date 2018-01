Limoges Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Limoges Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che è valida per la penultima giornata nel girone H della Top 16 di basket Eurocup

30 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Limoges Reggio Emilia, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Limoges Reggio Emilia va in scena alle ore 20:30 di martedì 30 gennaio, presso il Palais Des Sports de Beaublanc; siamo arrivati alla quinta e penultima giornata di Top 16 di basket Eurocup 2017-2018. Il girone H è in via di definizione, e la Grissin Bon è vicina alla qualificazione: ha infatti 3 vittorie e una sconfitta e comanda la classifica insieme a Villeurbanne, contro cui però ha perso. Di fatto, vincere oggi sarà sufficiente: la Reggiana è 2-0 nella doppia sfida diretta contro l’Unics Kazan che ha battuto due volte in volata, e dunque mantenere una partita di distanza sui russi significherebbe aver preso la qualificazione ai quarti di finale. Per il primo posto ovviamente bisognerà fare i conti con l’Asvel: all’andata è arrivata una vittoria transalpina di 4 punti, dunque potrebbe anche bastare battere la squadra avversaria con almeno 5 punti di scarto, a patto ovviamente che venga mantenuta la stessa distanza che c’è ora nei confronti della capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Limoges Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire la partita di Eurocup grazie alla piattaforma Eurosport Player, attivando il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Reggio Emilia è in ripresa: in campionato ha vinto a Pesaro rilanciando le proprie ambizioni di playoff e allo stesso tempo allontanando l’incubo della retrocessione, ma è in Eurocup che dall’inizio della stagione sta facendo vedere le cose migliori. L’Ultima vittoria è stata un capolavoro, l’ennesimo: sotto di 13 alla fine del primo quarto e ancora di 10 quando si apriva l’ultimo periodo, la Grissin Bon è andata a battere l’Unics Kazan con una rimonta incredibile, fatta di un 26-15 nei dieci minuti conclusivi. Dal 68-69 la squadra non ha più sbagliato un colpo: canestro di Julian Wright, libero di Jalen Reynolds, altro libero di Wright, due di Amedeo Della Valle e ancora un canestro di Manuchar Markoishvili per un parziale di 8-3 che ha chiuso i conti, impedendo a Kazan di avere la palla per la vittoria - tanto che la tripla di Trent Lockett è arrivata troppo tardi.

Due vittorie sui russi in volata che hanno fatto tutta la differenza del mondo: forse quella della Basket Hall era stata ancor più pazzesca, quel che conta per Max Menetti è l’essere riusciti ad arrivare alle ultime partite con ottime possibilità di qualificarsi, sapendo che il destino passa tutto dalle proprie mani. Il Limoges della Top 16 è stato un flop: già eliminata, la squadra di Kyle Milling ha subito batoste dappertutto e l’unica partita che abbia veramente giocata fino in fondo è quella interna contro l’Unics Kazan, persa di 3 punti. Per il resto un -33 per aprire le danze, poi un -14 e un -26 interno nel derby contro Villeurbanne: e dire che nel primo turno questo Limoges, che pure aveva perso tre volte tra le proprie mura, aveva dato filo da torcere a squadre più competitive. In campionato è arrivata una sconfitta pesante contro Le Portel (22 punti di scarto), tuttavia la squadra è quarta in classifica con 11 vittorie e 7 sconfitte.

© Riproduzione Riservata.