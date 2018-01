Avellino Aris/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Avellino Aris streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket per la Champions League: la Sidigas con i greci si gioca la qualificazione

31 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino-Aris Salonicco (LaPresse) - immagine di repertorio

Avellino Aris Salonicco si gioca questa sera, mercoledì 31 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaDelMauro che naturalmente ospita le partite casalinghe della Sidigas Avellino, oggi contrapposta ai greci dell’Aris. La partita è valida per la tredicesima giornata della Basketball Champions League, penultima sfida della fase a gironi della competizione europea. La classifica del Gruppo D indica una situazione ancora apertissima: Avellino con cinque vittorie nelle precedenti dodici partite già disputate fa parte di un terzetto di squadre dal quarto al sesto posto con Zielona Gora e Ostenda. Di conseguenza la Sidigas è in bilico: ricordiamo infatti che solamente le prime quattro squadre classificate di ciascun girone proseguiranno il loro cammino in Champions League, mentre la quinta e la sesta passeranno nella decisamente meno affascinante Fiba Europe Cup, la quarta competizione del basket europeo per importanza - la settima e l’ottava usciranno invece del tutto dalle Coppe. Per Avellino oggi un successo sarebbe fondamentale, anche perché l’Aris Salonicco ha una vittoria di meno e di conseguenza potrebbe ancora essere in corsa: una vittoria blinderebbe almeno la Fiba Europe Cup, poi per i verdetti decisivi l’appuntamento sarà settimana prossima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Avellino e Aris Salonicco sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza sarà trasmessa in diretta streaming video anche tramite Rai Play oltre che da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Avellino è stata finora decisamente dai due volti: in Europa come abbiamo visto notevole sofferenza e destino ancora in bilico a due giornate dalla fine del girone, in Italia invece grandi soddisfazioni per la Sidigas di coach Stefano Sacripanti, che ha chiuso al primo posto il girone d’andata del campionato e di conseguenza sarà la prima testa di serie nella Final Eight di Coppa Italia il mese prossimo. A volere essere pignoli, adesso è arrivato un piccolo momento di difficoltà anche in Serie A, dal momento che il girone di ritorno è cominciato con due sconfitte, la prima di misura (89-86) sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, la seconda di un solo punto e ai supplementari contro Brescia (95-96), prima squadra capace di vincere in campionato quest’anno ad Avellino e alla quale la Sidigas ha dovuto di nuovo cedere il primato, ma naturalmente non si può parlare di crisi per una squadra capace di battere sia Milano sia Venezia e dunque credibile candidata per lo scudetto o almeno per andare il più avanti possibile nei playoff che sicuramente vedranno protagonista la Sidigas. Certo, adesso c’è da capire come vivrà la Champions League Avellino: in campionato sono legittimi i sogni di gloria, la complicata avventura europea potrebbe quasi essere un “fastidio”, di conseguenza vedremo se la Sidigas avrà forza e personalità per provare ad essere protagonista il più a lungo possibile in entrambe le competizioni.

