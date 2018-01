Bayern Monaco Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Bayern Monaco Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Audi Dome ed è valida per la penultima giornata nella Top 16 di basket Eurocup

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bayern Monaco Torino, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Torino è una grande sfida: alle ore 20:00 di mercoledì 31 gennaio si gioca per la quinta e penultima giornata della Top 16 di basket Eurocup 2017-2018. Siamo nel girone F: per la Fiat la stagione sta prendendo una piega decisamente brutta ma c’è ancora la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Per farlo però bisognerà intanto battere il Bayern, sorpreso all’andata ma ora in netta ripresa (e infatti ha vinto le tre gare successive ed è in testa alla classifica) e poi battere anche lo Zenit San Pietroburgo, probabilmente dovendo girare il -11 dell’andata visto che, salvo sorprese, i russi non dovrebbero sbagliare la loro partita contro il Lietuvos Rytas (saranno in campo tre ore prima dell’Auxilium). Insomma: all’Audi Dome di Monaco di Baviera bisognerà vedere la miglior versione della Fiat, solo che in questo momento non ci siamo lontanamente vicini e il morale sta scendendo sotto i tacchi. Il Bayern non è ancora qualificato, ma lo sarà con una vittoria e in ogni caso non pare rischiare troppo la sua posizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Monaco Torino non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire la partita di Eurocup grazie alla piattaforma Eurosport Player, attivando il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Quanto sembra lontano il favoloso 90-76 del PalaRuffini: era il 2 gennaio e dunque non è passato nemmeno un mese, ma nel frattempo la Fiat è entrata in crisi. Sono tre le sconfitte consecutive della squadra: due in campionato e una appunto in Eurocup. Da quando si è seduto in panchina, Carlo Recalcati è riuscito soltanto a battere il Lietuvos Rytas ed è proprio questo il problema: non nella figura specifica dell’allenatore, ma nelle dimissioni sorprendenti che Luca Banchi ha rassegnato alla società appena dopo aver espugnato il PalA2A di Varese. Una decisione che ha avuto l’effetto di scatenare malumori intorno alla dirigenza, che non ha accolto benissimo la versione secondo cui presidente e vicepresidente avrebbero interferito con il lavoro di un tecnico amato e che stava facendo benissimo; evidentemente però anche i giocatori la pensano allo stesso modo, perchè improvvisamente la squadra è crollata su se stessa e ha subito addirittura 39 punti da un Lietuvos battuto solo la settimana precedente.

Come detto qualificarsi alla prossima fase di Eurocup è possibile, ma il vantaggio che era stato creato con il colpo sul Bayern è svanito; lo stesso Bayern Monaco, che comanda la Bundesliga, è stato clamorosamente battuto all’esordio in Top 16 dalla pimpantissima Torino di allora, perdendo per la seconda volta consecutiva in Italia (era successo a Reggio Emilia nella prima fase) e solo per la seconda volta in tutta la Eurocup. Poteva essere il segnale di una crisi imminente per Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi, e invece i bavaresi hanno risposto alla grande superando il Lietuvos Rytas e poi battendo due volte lo Zenit, rimontando una situazione complessa allo Yubileyny Sports Palace (-10 all’ultima sirena) e chiudendo i conti con il canestro di Reggie Redding. La qualificazione ai quarti di finale non dovrebbe essere un problema: di fatto sarà ufficiale con la vittoria di oggi, e allo stesso modo battere Torino significherà, per i tedeschi, il primo posto aritmetico nel girone andando così a evitare Darussafaka e Lokomotiv Kuban nei quarti.

© Riproduzione Riservata.