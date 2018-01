Bayreuth Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Bayreuth Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca mercoledì sera per la penultima giornata del girone C di basket Champions League

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bayreuth Venezia, basket Champions League (Foto LaPresse)

Bayreuth Venezia vale per la penultima giornata nel girone C di basket Champions League 2017-2018: reduce da una sanguinosa sconfitta in terra di Francia la Reyer, alle ore 20:00 di mercoledì 31 gennaio, se la vede contro una squadra che ha il suo stesso record all’interno di un gruppo per nulla deciso. Il Banvit è l’unica squadra sicura di continuare la sua corsa: alle sue spalle però ci sono ben quattro squadre che hanno 7 vittorie e 5 sconfitte, e dunque potrebbe anche esserci un arrivo in volata per stabilire quali saranno le tre squadre che accederanno al prossimo turno. Di sicuro Venezia proseguirà la sua avventura europea: qualora non dovesse entrare tra le prime quattro, sarebbe già certa di avere il posto in Europe Cup, che sarebbe una retrocessione ma anche la possibilità di vincere qualcosa in campo internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayreuth Venezia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire la partita di Champions League grazie alla piattaforma Eurosport Player, attivando il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.basketballcl.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Reyer non riesce a trovare continuità in questo girone di Champions League, dove ha dovuto giocare varie maratone: l’ultima poco tempo fa, quando Rosa Radom - ultimo in classifica - è stato avanti praticamente per tutta la partita e ha costretto i campioni d’Italia a un overtime poi vinto. La stanchezza però si è fatta sentire: prima Venezia è caduta in campionato, cedendo a Varese al Taliercio, poi ha perso in volata contro lo Strasburgo. Avesse vinto, oggi avrebbe già la certezza del prossimo turno di Champions League; in questo modo invece deve ancora costruire tutto il suo cammino, in due partite che la vedranno giocare appunto contro Bayreut e poi al Taliercio contro l’Estudiantes. Intanto però in campionato le cose sono andate bene: la squadra di Walter De Raffaele ha vinto sul campo di Trento la riedizione della finale scudetto dello scorso anno, grazie a 26 punti e 6 rimbalzi di un Michael Bramos che per una volta di più ha confermato la sua importanza all’interno di questa squadra.

Non sarà facile la sfida contro Bayreuth, battuta di 3 punti all’andata: i bavaresi arrivano dalla vittoria di campionato contro Gottingen (86-83) e occupano la quarta posizione in classifica inseguendo Bayern Monaco, Alba Berlino e Ludwigsburg che, al netto della classifica, rappresentano insieme all’attardato Bamberg l’eccellenza del basket tedesco. In Champions League la squadra ha il secondo miglior attacco del girone con 81,2 punti per partita, ma la sua difesa incassa tanto (79,2); potrebbe andare a vantaggio della Reyer che ha segnato solo due punti meno di Bayreuth (contando quelli complessivi) ma ne ha anche subiti 9 in più, cosa che la rende la penultima difesa del gruppo C.

