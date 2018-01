Cedevita Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Cedevita Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurocup, che purtroppo per l'Aquila vale poco visto che la squadra è già stata eliminata

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cedevita Zagabria Trento, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Cedevita Zagabria Trento, penultima giornata nel girone G di basket Eurocup 2017-2018, si gioca alle ore 20:15 di mercoledì 31 gennaio: siamo nella Top 16 e la partita è ormai inutile per le sorti della qualificazione ai quarti di finale. Si affrontano infatti le due squadre che si trovano nelle ultime due posizioni dello schieramento, ma senza più possibilità di sovvertire la classifica attuale: il Cedevita non ha ancora vinto in questa fase del torneo, l’Aquila invece lo ha fatto soltanto all’esordio. Le due sconfitte contro il Buducnost fanno sì che nemmeno vincere le ultime due partite possa bastare: in ogni caso i montenegrini hanno il vantaggio della doppia sfida diretta e nella peggiore delle ipotesi manterranno la loro seconda posizione, in un girone dominato dal Lokomotiv Kuban che dopo 14 partite di Eurocup resta l’unica squadra imbattuta. Dunque per Trento la partita dovrà servire unicamente come allenamento in vista del campionato, dove a questo punto conquistare i playoff diventa un obiettivo obbligatorio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cedevita Zagabria Trento non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati di basket potranno seguire la partita di Eurocup grazie alla piattaforma Eurosport Player, attivando il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che fornisce informazioni utili su questa gara come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La stagione della Dolomiti Energia non può non essere condizionata da quanto accaduto lo scorso anno: la finale scudetto giocata contro Venezia ha inevitabilmente alzato l’asticella delle aspettative, anche perchè la squadra fino a quel momento si era sempre qualificata per i playoff ed era riuscita a mantenere un alto profilo. Quest’anno le attese sono state troppo pesanti: Trento ha pagato all’inizio con alcune sconfitte in campionato e un 1-3 per aprire la Eurocup, poi è rimasta fuori dal tabellone della Coppa Italia e adesso, nonostante avesse iniziato a giocare un basket di livello, è andata incontro a tre sconfitte consecutive che l’hanno esclusa dal cammino europeo. L’ultima contro il Buducnost, al PalaTrento, è stata incredibile: ha fatto tutta la differenza del mondo perchè adesso la squadra non si può più qualificare. In campionato le cose non vanno poi tanto meglio: record negativo e, nel fine settimana, la sconfitta interna contro Venezia che ha seguito quella del PalaDozza, dove i nervi di alcuni giocatori sono saltati portando a una rissa che ha coinvolto soprattutto Jorge Gutierrez, squalificato per tre giornate.

Al Cedevita le cose sono andate anche peggio in questo periodo della stagione: il primo girone non era stato un capolavoro ma se non altro c’erano state vittorie di prestigio - contro Torino, Unics Kazan e Darussafaka - in Top 16 invece il livello della squadra non è mai stato accettabile. Le due sconfitte centrali, contro Buducnost e Lokomotiv Kuban, sono arrivate per pochi punti ma hanno sancito il crollo emotivo: nella gara della verità i croati sono caduti al Kosarkaski Centar, dedicato a Drazen Petrovic, subendo 25 punti di scarto dai russi e tirando con un irreale (in negativo) 1/23 dall’arco. Ora si tratta di chiudere in bellezza, vale a dire provare a vincere le due partite che restano: non servirà a nulla, ma se non altro - esattamente come Trento - il Cedevita potrà prendere slancio per i tornei interni.

